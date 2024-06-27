Демешин проверил состояние дорог Комсомольска-на-Амуре после жалоб жителей

Posted 27 июня, 07:08
Published 27 июня, 07:08
Modified 27 июня, 07:10
Updated 27 июня, 07:10
Протяжённость ремонтируемого участка от улицы Уральской до пересечения Восточного и Индустриального шоссе составляет 2,3 километра. Работы здесь стартовали в начале апреля текущего года.
Комсомольское шоссе — одна из важнейших транспортных артерий Комсомольска-на-Амуре. Дорога связывает Центральный и Ленинский районы города и Производственный центр «Яковлев», где ведётся разработка, производство и обслуживание новых российский пассажирских самолётов.
Глава региона оценил ход и качество ремонта Комсомольского шоссе. К настоящему моменту работы выполнены на 90 процентов — полностью уложено новое асфальтобетонное покрытие. Сейчас подрядчик ООО «Дорсервис» укрепляет обочины. Завершить работы планируется до 15 сентября текущего года.
При этом от местных жителей поступают нарекания по поводу качества работ. Есть вопросы к подрядчику и у органов власти, они касаются исполнения гарантийных обязательств — у ООО «Дорсервис» остаются неснятые замечания по региональным объектам. Отметим, что организация в этом году ведёт работы сразу на трёх объектах в Комсомольске-на-Амуре.
Дмитрий Демешин дал поручение зампреду правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой разобраться с этими вопросами.
— В Хабаровском крае пятый год реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». Мы продолжим улучшать дорожную сеть региона. В первую очередь в фокусе внимания — транспортная инфраструктура местных дорог — дорог, которыми люди пользуются каждый день. А подрядчик должен быть социально ответственным и реагировать на замечания жителей, — подчеркнул глава региона Дмитрий Демешин.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, на 2024 год в Комсомольске-на-Амуре запланирован ремонт 23 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью около 34 километра. Объем финансирования этих мероприятий — 580 миллионов рублей, из них — 574 миллиона рублей — средства краевого бюджета, 5,8 миллиона рублей — местного. Планируется, что 85 процентов дорог в Комсомольске-на-Амуре будут приведены в нормативное состояние до конца текущего года. Всего в городе за 2019–2023 годы в рамках нацпроекта отремонтировано свыше 146 километров автомобильных дорог.
Стоит отметить, что, совершая рабочие поездки по краю, Дмитрий Демешин при составлении плана командировок в первую очередь ориентируется на обратную связь от местных жителей. Его приоритетом являются не масштабные «показательные» стройки, а те объекты, о которых ему чаще всего пишут люди, как правило, жалуясь на различные проблемы, возникшие в ходе работ или связанные с их проведением. Врио губернатора держит на личном контроле работы на таких объектах, при этом получает информацию не из отчётов, а непосредственно на местах.