Демешин проверил состояние дорог Комсомольска-на-Амуре после жалоб жителей

Стоит отметить, что, совершая рабочие поездки по краю, Дмитрий Демешин при составлении плана командировок в первую очередь ориентируется на обратную связь от местных жителей. Его приоритетом являются не масштабные «показательные» стройки, а те объекты, о которых ему чаще всего пишут люди, как правило, жалуясь на различные проблемы, возникшие в ходе работ или связанные с их проведением. Врио губернатора держит на личном контроле работы на таких объектах, при этом получает информацию не из отчётов, а непосредственно на местах.