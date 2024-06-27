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Posted 27 июня, 06:01

Published 27 июня, 06:01

Modified 29 июня, 15:08

Updated 29 июня, 15:08

И вечером у моря вишня с брауни: уникальный вкус дарит Владивостоку «Урса»

27 июня 2024, 06:01
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Уникальное мороженое попробуют гости Дня молодёжи во Владивостоке

Сюжет
Молодёжь
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Тонкий аромат и вкус свежей сочной спелой вишни, нежно и гармонично сочетающийся со вкусом шоколадного брауни. Именно таким мороженым хочется лакомиться на закате, у моря, наслаждаясь тёплым летним ветром. Во Владивостоке.

Уникальный вкус вечернего Владивостока смогут попробовать все, кто придёт отмечать День молодёжи — 29 июня — и Неделю в Молодёжной столице (до 6 июля включительно) на набережную Цесаревича во Владивостоке.

Молодых и не очень, сладкоежек и просто любителей попробовать что-то новенькое — словом, всех желающих готова угостить фабрика мороженого «УРСА» в своём фирменном павильоне на набережной Цесаревича замечательной новинкой — мороженым «Вечерний Владивосток»!

— С 28 июня по 6 июля с 12 до 19 часов мы будем угощать вас «Вечерним Владивостоком» и «Солнечной Находкой», — рассказали на фабрике. — Приходите, пробуйте, оставляйте свои отзывы и вкусно отмечайте день Молодежи.

А ещё — и это помимо дегустации — «УРСА» приготовила для гостей Недели в Молодёжной столице множество удивительных и приятных сюрпризов. На набережной Цесаревича будет оборудован настоящий «УРСА-Лэнд»! Что это? Это «Айс-Бар», лаунж-зона, пляжная фотозона. Это состязания в «АЙС-болле», «УРСА-болле» и танцевальных конкурсах, это викторины и видео-интерактив. Для победителей приготовлены замечательные призы.

И разумеется, всех гостей праздника ждёт просто море мороженого от «УРСА». Сладкое, прохладное, нежное и такое разное — оно сделает День молодёжи просто незабываемым.

#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Молодёжь#Приморский край
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