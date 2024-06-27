И вечером у моря вишня с брауни: уникальный вкус дарит Владивостоку «Урса»

А ещё — и это помимо дегустации — «УРСА» приготовила для гостей Недели в Молодёжной столице множество удивительных и приятных сюрпризов. На набережной Цесаревича будет оборудован настоящий «УРСА-Лэнд»! Что это? Это «Айс-Бар», лаунж-зона, пляжная фотозона. Это состязания в «АЙС-болле», «УРСА-болле» и танцевальных конкурсах, это викторины и видео-интерактив. Для победителей приготовлены замечательные призы.