И вечером у моря вишня с брауни: уникальный вкус дарит Владивостоку «Урса»

Posted 27 июня, 06:01
Published 27 июня, 06:01
Modified 29 июня, 15:08
Updated 29 июня, 15:08
Уникальный вкус вечернего Владивостока смогут попробовать все, кто придёт отмечать День молодёжи — 29 июня — и Неделю в Молодёжной столице (до 6 июля включительно) на набережную Цесаревича во Владивостоке.
Молодых и не очень, сладкоежек и просто любителей попробовать что-то новенькое — словом, всех желающих готова угостить фабрика мороженого «УРСА» в своём фирменном павильоне на набережной Цесаревича замечательной новинкой — мороженым «Вечерний Владивосток»!
— С 28 июня по 6 июля с 12 до 19 часов мы будем угощать вас «Вечерним Владивостоком» и «Солнечной Находкой», — рассказали на фабрике. — Приходите, пробуйте, оставляйте свои отзывы и вкусно отмечайте день Молодежи.
А ещё — и это помимо дегустации — «УРСА» приготовила для гостей Недели в Молодёжной столице множество удивительных и приятных сюрпризов. На набережной Цесаревича будет оборудован настоящий «УРСА-Лэнд»! Что это? Это «Айс-Бар», лаунж-зона, пляжная фотозона. Это состязания в «АЙС-болле», «УРСА-болле» и танцевальных конкурсах, это викторины и видео-интерактив. Для победителей приготовлены замечательные призы.
И разумеется, всех гостей праздника ждёт просто море мороженого от «УРСА». Сладкое, прохладное, нежное и такое разное — оно сделает День молодёжи просто незабываемым.