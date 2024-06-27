Могут ли проблемы со строительством домов в Южно-Сахалинске привести к трагедии?

Posted 26 июня, 23:07
Published 26 июня, 23:07
Modified 26 июня, 23:09
Updated 26 июня, 23:09
Сквозные трещины в межэтажных перекрытиях жилого комплекса «Горизонт» комиссия зафиксировала еще в конце мая, а известно о них стало в середине июня, рассказывало «Восток-Медиа». Тогда же в новых медиа появилась не лишенная, по нашему мнению, оснований версия о некачественных материалах, использованных при строительстве.
Подозрение пало на цемент от ООО «СахБА» — незадолго до поставки строительной смеси на объект компания с бенефициарами в Москве перешла на поставки из КНР. Это, как рассказывали сами руководители фирмы в марте 2024 года, позволило им существенно сэкономить.
Позже тему подхватили СМИ. Журналисты выяснили, что на сайте ООО «СахБА» указано, что купленный цемент возврату не подлежит — по всей видимости, ремарка распространяется и на случаи качественного, и некачественного товара, но пояснений на сайте не приводится. При этом никаких подтверждений качества товара или сертификации контрольной лаборатории в открытом доступе им найти не удалось.
Ситуации, на наш взгляд, не помогает и поведение компании после скандала — комиссии представители «СахБА» официально заявили, что «трещины на поверхности перекрытий повторяют контуры арматурного каркаса», при этом для обывателя остается загадкой, что конкретно имеется в виду. Но компания не спешит разъяснять ситуацию ни на своем официальном сайте, ни в СМИ, как будто отстранившись от этой ситуации.
Молчат — во всяком случае, пока — и правоохранительные органы. А строительство домов теперь под вопросом, ведь с такими дефектами, насколько мы можем судить, их проблематично достроить и сдать без выхода за рамки бюджета. Ответственность за эти дефекты, как мы уже успели отметить, брать никто не торопится.
При этом у самой ООО «СахБА» никаких финансовых проблем нет. Даже наоборот — как успели заметить телеграмм-каналы, прибыль и выручка компании резко выросли в 2023 году, что совпадает по срокам с переходом на цемент из КНР.
«Заглядываем в бухгалтерию ООО „СахБА“ и видим, что за 2023 год выручка фирмы составила 982,5 миллиона, а чистая прибыль — 22,5 миллиона. Это резкий скачок к 2022-му, когда выручка составила чуть более 650 миллионов, а вместо выручки — почти 40 миллионов рублей убытков», — пишет «Вечерний Хабаровск».
Вообще можно констатировать, что эта история вызвала немалый ажиотаж по всему Дальнему Востоку. Так, другой канал, Жертвы Прижима, обратили внимание на моральный аспект проблемы — дело в том, что заказчики строительства жилого комплекса, Сахалинское ипотечное агентство и Корпорация развития Сахалинской области, позиционировали дома как семейные и социальные.
Так, одновременно со строительством жилья возвели и два детских сада, которые вскоре примут первых ребятишек. Новая школа тоже заработает с 1 сентября, отмечают в новых медиа. Мы проверили эту информацию — действительно, два дошкольных учреждения на 250 детей каждое ждут официального запуска. В школе готовятся к принятию 550 учеников.
Социальная направленность у домов тоже была. Об этом представители Сахалинского ипотечного агентства рассказывали официально.
«В первой очереди в течение первых трёх месяцев с момента начала продаж квартиры мы предлагаем тем гражданам, которые подпадают под категории. Первая — работники бюджетной сферы муниципалитета или области. Вторая категория граждан, которые имеют право первоочередной покупки жилья в „Горизонте“, — это все, кто приобретает квартиры с использованием средств ипотеки с господдержкой. Третья категория граждан — это те, кто имеет право на любые меры господдержки, на улучшение жилищных условий. Самая часто используемая мера — материнский капитал», — поясняла заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам АО «Сахалинское ипотечное агентство» Ксения Стародубцева в ноябре 2023-го.
То есть в ЖК «Горизонт» действительно должны были поселиться семьи с детьми и сотрудники госучреждений, а также те, кто имеет право на помощь от государства. Выходит, что все они бы были в зоне риска в случае, если бы дефекты при строительстве домов не удалось вовремя обнаружить заказчику?
По нашему мнению, это обстоятельство может перевести конфликт из исключительно коммерческой плоскости в сферу общественную. Неудивительно, что в такой ситуации демонстративное молчание (позицию компании на сайте или в общедоступных информационных источниках нам найти не удалось) и подозрительные совпадения в пользу ООО «СахБА» навлекают «народный гнев» именно на поставщика стройматериалов, пусть пока он, справедливости ради, не выходит за рамки соцсетей и СМИ.
Однако и голосов в пользу проведения независимого расследования правоохранительными органами становится все больше.
«Если дело действительно в китайском сырье, то его немедленно надо отзывать со всех строек региона — иначе трагедий не избежать», — констатирует телеграмм-канал Жертвы Прижима.