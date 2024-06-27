Могут ли проблемы со строительством домов в Южно-Сахалинске привести к трагедии?

То есть в ЖК «Горизонт» действительно должны были поселиться семьи с детьми и сотрудники госучреждений, а также те, кто имеет право на помощь от государства. Выходит, что все они бы были в зоне риска в случае, если бы дефекты при строительстве домов не удалось вовремя обнаружить заказчику?