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Posted 26 июня, 23:41

Published 26 июня, 23:41

Modified 26 июня, 23:43

Updated 26 июня, 23:43

В Приморском крае установится летняя погода с жарой и грозами

Жара, жара — летнюю погоду с грозами обещает Приморскому краю «народный синоптик»

26 июня 2024, 23:41
Фото: vostokmedia.com

В Приморском крае установится летняя погода с жарой и грозами

Сюжет
Погода
Портал «Маглипогода» в кои-то веки порадовал приморцев, пообещав на ближайшие дни настоящую летнюю погоду. Правда, с грозами.

По сведениям портала, дожди и грозы, отгремевшие в Приморье нынче ночью и утром, пока что не намерены возвращаться.

— Облачность потихоньку рассеивается, днём будет жарко и местами душно, особенно жарко будет в пятницу, — сообщает портал, уточняя, что в последний рабочий день недели воздух в крае местами прогреется до +32 °С.

При этом «народный синоптик» советует не забывать про, как писал советский поэт Семён Кирсанов, «эти летние дожди, эти радуги и тучи». Потому что духота может местами вызывать грозы. Ведь лето есть лето.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, откуда на Приморье надвинулись грозы.

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#Новости#Общество#Погода#Жара#Грозы#Приморский край#Дожди#Восток-Медиа#Маглипогода#Народный синоптик
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