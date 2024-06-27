Жара, жара — летнюю погоду с грозами обещает Приморскому краю «народный синоптик»

Posted 26 июня, 23:41
Published 26 июня, 23:41
Modified 26 июня, 23:43
Updated 26 июня, 23:43
По сведениям портала, дожди и грозы, отгремевшие в Приморье нынче ночью и утром, пока что не намерены возвращаться.
— Облачность потихоньку рассеивается, днём будет жарко и местами душно, особенно жарко будет в пятницу, — сообщает портал, уточняя, что в последний рабочий день недели воздух в крае местами прогреется до +32 °С.
При этом «народный синоптик» советует не забывать про, как писал советский поэт Семён Кирсанов, «эти летние дожди, эти радуги и тучи». Потому что духота может местами вызывать грозы. Ведь лето есть лето.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, откуда на Приморье надвинулись грозы.