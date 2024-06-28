Тушить горящий склад пришлось семи машинам во Владивостоке — видео

Posted 28 июня, 06:21
Published 28 июня, 06:21
Modified 28 июня, 06:23
Updated 28 июня, 06:23
Спасатели МЧС России успешно потушили пожар на складе во Владивостоке.
Днем на Фадеева произошло возгорание двухэтажного здания склада. Буквально через 8 минут на месте уже работали огнеборцы.
По данным МЧС, на момент прибытия пожарных из дверей первого этажа склада вырывался огонь и шел густой темный дым, пламя перекинулось на второй этаж. Благодаря оперативности и профессионализму спасателей удалось предотвратить распространение огня на все здание.
Пламя оставило повреждения на площади примерно 150 квадратных метров. В настоящее время открытое горение уже ликвидировано, пожарные занимаются разборкой и проливкой конструкций.
Люди не пострадали. Причину пожара и объем ущерба выясняют, следователи МЧС России начали расследование случившегося.
В общей сложности в тушении пожара участвовали 7 единиц техники и 30 спасателей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном пожаре на складе о Владивостоке.