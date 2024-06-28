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Posted 28 июня, 06:21

Published 28 июня, 06:21

Modified 28 июня, 06:23

Updated 28 июня, 06:23

Загоревшийся товарный склад потушили во Владивостоке

Тушить горящий склад пришлось семи машинам во Владивостоке — видео

28 июня 2024, 06:21
Фото: 1MI

Загоревшийся товарный склад потушили во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Пожар на складе во Владивостоке удалось быстро потушить, не допустив распространения огня на всю конструкцию. Чтобы огонь не разошелся дальше, понадобилось семь бригад спасателей.

Спасатели МЧС России успешно потушили пожар на складе во Владивостоке.

Днем на Фадеева произошло возгорание двухэтажного здания склада. Буквально через 8 минут на месте уже работали огнеборцы.

По данным МЧС, на момент прибытия пожарных из дверей первого этажа склада вырывался огонь и шел густой темный дым, пламя перекинулось на второй этаж. Благодаря оперативности и профессионализму спасателей удалось предотвратить распространение огня на все здание.

Пламя оставило повреждения на площади примерно 150 квадратных метров. В настоящее время открытое горение уже ликвидировано, пожарные занимаются разборкой и проливкой конструкций.

Люди не пострадали. Причину пожара и объем ущерба выясняют, следователи МЧС России начали расследование случившегося.

В общей сложности в тушении пожара участвовали 7 единиц техники и 30 спасателей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном пожаре на складе о Владивостоке.

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