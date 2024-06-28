Тушить горящий склад пришлось семи машинам во Владивостоке — видео

Загоревшийся товарный склад потушили во Владивостоке

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Пожар на складе во Владивостоке удалось быстро потушить, не допустив распространения огня на всю конструкцию. Чтобы огонь не разошелся дальше, понадобилось семь бригад спасателей.