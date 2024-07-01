Плита убила ребенка в салоне «Мерседеса» в Приморье

Мужчину обвиняют в том, что в ноябре 2018 года он перевозил в кузове машины HINO RANGER незакрепленный груз. В результате этого на участке 715 км дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток ламинированная древесно-стружечная плита сорвалась и упала на автомобиль Mercedes, который двигался навстречу, в его салоне находились мужчина и его трехлетняя дочь. Плита пробила лобовое стекло и нанесла ребенку серьезные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.