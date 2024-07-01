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Posted 1 июля, 03:01

Published 1 июля, 03:01

Modified 1 июля, 03:22

Updated 1 июля, 03:22

Водителя большегруза, который виновен в ДТП с жертвами, накажут в Приморье

Плита убила ребенка в салоне «Мерседеса» в Приморье

1 июля 2024, 03:01
Фото: Изображение Midjourney

Водителя большегруза, который виновен в ДТП с жертвами, накажут в Приморье

Сюжет
Дети
Мужчину обвиняют в том, что из кузова грузовика, которым он управлял, на автомобиль с ребенком выпала плита. Девочка, которая находилась в салоне авто, погибла.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя фуры, виновного в гибели ребенка.

Мужчину обвиняют в том, что в ноябре 2018 года он перевозил в кузове машины HINO RANGER незакрепленный груз. В результате этого на участке 715 км дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток ламинированная древесно-стружечная плита сорвалась и упала на автомобиль Mercedes, который двигался навстречу, в его салоне находились мужчина и его трехлетняя дочь. Плита пробила лобовое стекло и нанесла ребенку серьезные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Во время предварительного расследования обвиняемый отрицал свою вину в совершении преступления и не предпринимал никаких действий по компенсации материального и морального ущерба.

Для завершения расследования уголовного дела и привлечения обвиняемого к уголовной ответственности прокуратура района пришлось примет меры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ребенке, который утонул в озере в Приморье.

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