Плита убила ребенка в салоне «Мерседеса» в Приморье

Posted 1 июля, 03:01
Published 1 июля, 03:01
Modified 1 июля, 03:22
Updated 1 июля, 03:22
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя фуры, виновного в гибели ребенка.
Мужчину обвиняют в том, что в ноябре 2018 года он перевозил в кузове машины HINO RANGER незакрепленный груз. В результате этого на участке 715 км дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток ламинированная древесно-стружечная плита сорвалась и упала на автомобиль Mercedes, который двигался навстречу, в его салоне находились мужчина и его трехлетняя дочь. Плита пробила лобовое стекло и нанесла ребенку серьезные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Во время предварительного расследования обвиняемый отрицал свою вину в совершении преступления и не предпринимал никаких действий по компенсации материального и морального ущерба.
Для завершения расследования уголовного дела и привлечения обвиняемого к уголовной ответственности прокуратура района пришлось примет меры.
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