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Posted 1 июля, 03:59

Published 1 июля, 03:59

Modified 1 июля, 04:01

Updated 1 июля, 04:01

Пьяные родители потеряли сына-инвалида в Приморье — грозит ли им уголовка

1 июля 2024, 03:59

Мальчик-инвалид ушел от пьяных родителей и оказался на дороге в Приморье

Сюжет
Дети-инвалиды
Пресс-служба МВД Приморья сообщила подробности истории о раздетом мальчике, которого минувшей ночью нашли около магазина в поселке Кипарисово. Как выяснилось, родители малыша выпивали алкоголь с друзьями и оставили ребенка без присмотра.

Мальчика обнаружила минувшей ночью жительница Уссурийска, которая проезжала мимо магазина. Неравнодушная женщина привезла малыша в местное отделение полиции.

Правоохранители быстро разыскали родителей ребенка. Ими оказались жители Владивостока — женщина 1983 года рождения и отец 1984 года рождения. Обоих доставили в районный отдел МВД в 13:20.

Как выяснилось, родители вместе с сыном в компании друзей поехали отдыхать на реку в поселке Раздольное. Там и мать, и отец употребляли алкоголь и забыли про ребенка. В результате мальчик ушел и заблудился.

В отношении родителей полицейские составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также проводится проверка по факту оставления несовершеннолетнего в опасности. Родителям мальчика может грозить уголовная статья ст. 125 УК РФ.

— На момент инцидента мать и отец были в алкогольном опьянении. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, — отметили в пресс-службе МВД.

Мальчика пока увезли в Артёмовский социально-реабилитационный центр. Здесь им занимаются педагоги и психологи.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, почему мальчик не смог рассказать полиции, как его зовут.

Раздетого мальчика-инвалида спасла неравнодушная жительница Приморья
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#Новости#Дети-инвалиды#Родители#Ребенок#Приморский край#Кипарисово#Инвалид#Приморье#Происшествия#Опьянение
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