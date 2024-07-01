Пьяные родители потеряли сына-инвалида в Приморье — грозит ли им уголовка

Posted 1 июля, 03:59
Published 1 июля, 03:59
Modified 1 июля, 04:01
Updated 1 июля, 04:01
Мальчика обнаружила минувшей ночью жительница Уссурийска, которая проезжала мимо магазина. Неравнодушная женщина привезла малыша в местное отделение полиции.
Правоохранители быстро разыскали родителей ребенка. Ими оказались жители Владивостока — женщина 1983 года рождения и отец 1984 года рождения. Обоих доставили в районный отдел МВД в 13:20.
Как выяснилось, родители вместе с сыном в компании друзей поехали отдыхать на реку в поселке Раздольное. Там и мать, и отец употребляли алкоголь и забыли про ребенка. В результате мальчик ушел и заблудился.
В отношении родителей полицейские составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также проводится проверка по факту оставления несовершеннолетнего в опасности. Родителям мальчика может грозить уголовная статья ст. 125 УК РФ.
— На момент инцидента мать и отец были в алкогольном опьянении. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, — отметили в пресс-службе МВД.
Мальчика пока увезли в Артёмовский социально-реабилитационный центр. Здесь им занимаются педагоги и психологи.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, почему мальчик не смог рассказать полиции, как его зовут.