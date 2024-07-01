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Posted 1 июля, 06:01

Published 1 июля, 06:01

Modified 2 июля, 01:00

Updated 2 июля, 01:00

Рекламе здесь не место: Владивосток очищают от информационного шума

1 июля 2024, 06:01

Незаконную рекламу убирают во Владивостоке

Сюжет
Наш Город
Владивосток методично и последовательно избавляется от незаконно установленных рекламных конструкций.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: ежедневно рабочие МКУ «Содержание городских территорий» спокойно, методично и деловито продолжает избавлять краевой центр от наводнившей его некогда незаконной недвижимости (разного рода торговые павильоны, возникшие «ниоткуда»), установленных «внаглую» замшелых гаражей, а также разного рода рекламных конструкций, которые превращают и без того информационно насыщенную городскую среду в подобие восточного базара.

— Только за последнюю неделю июня несанкционированные рекламные конструкции демонтировали на улицах Луговой, 30, Светланской, 56 и 108а, Пушкинской, 68, Всеволода Сибирцева, 99а, и Партизанского проспекта, 36, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Да, минули те времена, когда Владивосток пестрил уличной рекламой — растяжками, биллбордами гигантских размеров и так далее, раздражая и зрение, и слух, и эмоциональный настрой горожан. Администрация города в последние годы взяла процесс под контроль.

Специалисты управления дорог администрации Владивостока напоминают: даже если вы решили разместить рекламу на фасаде здания, которое принадлежит вам, на это требуется получение разрешения. Нет разрешения? Объект признаётся незаконным и подлежит демонтажу. Рекламные растяжки, вывески, баннеры, штендеры и прочий информационный мусор отправляют на площадку временного хранения. За нарушения собственнику придётся заплатить штраф, а также оплатить понесенные городской службой расходы по демонтажу.

Заметим, что на спецплощадку отправляются только те конструкции, которые можно перевезти. Монструозные или хитро выдуманные рекламные штуки, которые перевозке не подлежат, специалисты «СГТ» просто распилят на месте и вывезут на полигон.

С начала года с улиц Владивостока убрано более 70 рекламных конструкций и свыше 200 незаконных гаражей и торговых павильонов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Владивосток очищают от ржавых гаражей.

Незаконно — значит, под снос: Владивосток избавляется от хлама и самостроя
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#Новости#Владивосток#Ненадлежащая реклама#Рекламные конструкции#Приморский край#Наш Город
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