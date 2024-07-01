Рекламе здесь не место: Владивосток очищают от информационного шума

Специалисты управления дорог администрации Владивостока напоминают: даже если вы решили разместить рекламу на фасаде здания, которое принадлежит вам, на это требуется получение разрешения. Нет разрешения? Объект признаётся незаконным и подлежит демонтажу. Рекламные растяжки, вывески, баннеры, штендеры и прочий информационный мусор отправляют на площадку временного хранения. За нарушения собственнику придётся заплатить штраф, а также оплатить понесенные городской службой расходы по демонтажу.