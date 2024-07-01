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Posted 1 июля, 06:44

Published 1 июля, 06:44

Modified 1 июля, 06:46

Updated 1 июля, 06:46

Вернулся свет — вернулась жизнь: как дела в затопленных районах Приморья?

1 июля 2024, 06:44

Электроэнергия возвращается в затопленные сёла Приморского края

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Паводок
Вода постепенно уходит из тех районов Приморского края, которые пострадали от паводка, вызванного сильными дождями в конце июня. Но спасатели пока еще продолжают активные работы.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: спасатели помогают восстановить жилье и инфраструктуру в подтопленных районах Приморья, уже минимизированы подтопления придомовых территорий в Дальнереченске.

Спасатели активно используют тепловые пушки для просушки домов, из которых ушла вода. В Красноармейском округе в сёла (кроме Саровки и Покровки, куда отдельно доставлены однофазные бензогенераторы), которые задело большой водой, вернулось электроснабжение. Жители обеспечены водой и продуктами.

В скором времени начнётся работа комиссий по оценке ущерба и прием заявления от пострадавших.

Меж тем на дорогах в пострадавших районах ещё местами сохраняются переливы и затруднён — или закрыт — проезд. Полный список смотри на фото.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обстоят дела в Дальнереченске.

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#Новости#Паводок#Приморский край#Дожди#Приморье#Происшествия
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