Вернулся свет — вернулась жизнь: как дела в затопленных районах Приморья?

Posted 1 июля, 06:44
Published 1 июля, 06:44
Modified 1 июля, 06:46
Updated 1 июля, 06:46
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: спасатели помогают восстановить жилье и инфраструктуру в подтопленных районах Приморья, уже минимизированы подтопления придомовых территорий в Дальнереченске.
Спасатели активно используют тепловые пушки для просушки домов, из которых ушла вода. В Красноармейском округе в сёла (кроме Саровки и Покровки, куда отдельно доставлены однофазные бензогенераторы), которые задело большой водой, вернулось электроснабжение. Жители обеспечены водой и продуктами.
В скором времени начнётся работа комиссий по оценке ущерба и прием заявления от пострадавших.
Меж тем на дорогах в пострадавших районах ещё местами сохраняются переливы и затруднён — или закрыт — проезд. Полный список смотри на фото.