Вернулся свет — вернулась жизнь: как дела в затопленных районах Приморья?

Электроэнергия возвращается в затопленные сёла Приморского края

Сюжет Паводок

Вода постепенно уходит из тех районов Приморского края, которые пострадали от паводка, вызванного сильными дождями в конце июня. Но спасатели пока еще продолжают активные работы.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: спасатели помогают восстановить жилье и инфраструктуру в подтопленных районах Приморья, уже минимизированы подтопления придомовых территорий в Дальнереченске. Спасатели активно используют тепловые пушки для просушки домов, из которых ушла вода. В Красноармейском округе в сёла (кроме Саровки и Покровки, куда отдельно доставлены однофазные бензогенераторы), которые задело большой водой, вернулось электроснабжение. Жители обеспечены водой и продуктами. В скором времени начнётся работа комиссий по оценке ущерба и прием заявления от пострадавших. Меж тем на дорогах в пострадавших районах ещё местами сохраняются переливы и затруднён — или закрыт — проезд. Полный список смотри на фото. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обстоят дела в Дальнереченске. Вода сойдёт через два дня: Олег Кожемяко работает в Дальнереченске — видео Узнать подробнее