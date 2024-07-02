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Posted 2 июля, 03:16

Published 2 июля, 03:16

Modified 2 июля, 03:18

Updated 2 июля, 03:18

Иностранца, который убил и покалечил людей, заключили под стражу во Владивостоке

Иностранца, который убил и покалечил людей, заключили под стражу во Владивостоке

2 июля 2024, 03:16
Фото: 1MI
Сюжет
Прокуратура
Иностранный гражданин обвиняется в убийстве и покушении на убийство в результате конфликта на улице Владивостока. Его заключили под стражу.

Драка развернулась 30 июня 2024 года возле жилого дома на улице Тухачевского во Владивостоке. Между потерпевшими и двумя иностранными гражданами возник конфликт. В ходе ссоры гражданин Узбекистана нанес как минимум одну колото-резаную рану в область шеи местному жителю, от ранения мужчина скончался на месте. Второго потерпевшего он ударил в живот, его доставили в больницу медработники.

Преступник скрылся после совершения преступления, но его удалось поймать. При задержании у него изъяли нож.

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Потерпевший дал показания по уголовному делу, сообщает Следственный комитет по Приморскому краю. Второй гражданин Узбекистана, не причастный к преступлению, передан в органы МВД для принятия решения о его выдворении из страны из-за отсутствия законных оснований для его нахождения на территории России.

По ходатайству прокурора суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на два месяца.

Расследование уголовного дела по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство и попытка убийства двух или более лиц — находится под контролем прокуратуры Первореченского района Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о драке, которая случилась в центре Владивостока.

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