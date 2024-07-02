Иностранца, который убил и покалечил людей, заключили под стражу во Владивостоке

Драка развернулась 30 июня 2024 года возле жилого дома на улице Тухачевского во Владивостоке. Между потерпевшими и двумя иностранными гражданами возник конфликт. В ходе ссоры гражданин Узбекистана нанес как минимум одну колото-резаную рану в область шеи местному жителю, от ранения мужчина скончался на месте. Второго потерпевшего он ударил в живот, его доставили в больницу медработники.