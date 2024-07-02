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Posted 2 июля, 13:26

Published 2 июля, 13:26

Modified 2 июля, 13:26

Updated 2 июля, 13:26

Порядка 10% челябинцев остаются за чертой бедности

2 июля 2024, 13:26
Численность живущих за чертой бедности в Челябинской области составила 10%. Такую информацию опубликовало агентство РИА Новости.

По данным исследования, в Челябинской области показатель отношения среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,73. Регион улучшил свое положение в рейтинге, переместившись с 43 на 37 место за год, пишет УралПолит.Ru.

В целом по стране соотношение средних доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,92. Этот показатель составлял 1,76 в 2022 году. Кроме того, доля населения России, проживающего за чертой бедности, уменьшилась с 9% до 8,5%.

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