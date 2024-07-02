Порядка 10% челябинцев остаются за чертой бедности

В целом по стране соотношение средних доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,92. Этот показатель составлял 1,76 в 2022 году. Кроме того, доля населения России, проживающего за чертой бедности, уменьшилась с 9% до 8,5%.