Во Владивостоке прокуратура направила в суд дело об азартных играх

Posted 2 июля, 04:29
Published 2 июля, 04:29
Modified 2 октября, 03:37
Updated 2 октября, 03:37
Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе «Интернет», совершенные организованной группой).
Согласно предъявленному обвинению в период с декабря 2020 года по июль 2023 года участники организованной преступной группы под руководством местного жителя, 1982 г. р., организовали и проводили незаконные азартные игры в помещениях на ул. Луговой и Океанском проспекте во Владивостоке.
Участники преступной группы обеспечивали игрокам непосредственный доступ к игровому оборудованию, информировании их о правилах и условиях игры, выплачивали выигрыш, при наличии такового и выполняли другие функции организаторов преступной деятельности.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
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