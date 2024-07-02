Во Владивостоке прокуратура направила в суд дело об азартных играх

Согласно предъявленному обвинению в период с декабря 2020 года по июль 2023 года участники организованной преступной группы под руководством местного жителя, 1982 г. р., организовали и проводили незаконные азартные игры в помещениях на ул. Луговой и Океанском проспекте во Владивостоке.