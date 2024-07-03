Частная штраф-стоянка появилась за взятку в Приморском крае — видео

Мужчина обвиняется в том, что с января 2022 по май 2023 года через посредников передал взятку на общую сумму более 320 тысяч рублей четырем чиновникам полка ДПС УГИБДД УМВД России во Владивостоке за возможность отправлять задержанные автомобили на стоянку, которую контролирует он.