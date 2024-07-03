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Posted 3 июля, 08:41

Published 3 июля, 08:41

Modified 3 июля, 08:43

Updated 3 июля, 08:43

Арестованные авто за взятку отправляли на частную стоянку в Приморье

Частная штраф-стоянка появилась за взятку в Приморском крае — видео

3 июля 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney

Арестованные авто за взятку отправляли на частную стоянку в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Житель Приморского края обвиняется в том, что подкупил сотрудников ГАИ, чтобы они отправляли задержанные автомобили на стоянку, которую контролирует он.

По ходатайству представителя прокуратуры Приморского края заключили под стражу управляющего стоянкой временного задержания автомобилей, которого обвиняют в предоставлении взятки.

Мужчина обвиняется в том, что с января 2022 по май 2023 года через посредников передал взятку на общую сумму более 320 тысяч рублей четырем чиновникам полка ДПС УГИБДД УМВД России во Владивостоке за возможность отправлять задержанные автомобили на стоянку, которую контролирует он.

Согласно мнению прокурора, суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на два месяца.

Уголовное дело против получателей взяток рассматривают отдельно, в отношении них уже избрана мера пересечения.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» писало об «адвокате из ада», который пытался подкупить судмедэксперта в Приморском крае.

«Адвокат из ада»: юрист пытался подкупить судмедэксперта в Приморье
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