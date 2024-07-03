Частная штраф-стоянка появилась за взятку в Приморском крае — видео

Posted 3 июля, 08:41
Published 3 июля, 08:41
Modified 3 июля, 08:43
Updated 3 июля, 08:43
По ходатайству представителя прокуратуры Приморского края заключили под стражу управляющего стоянкой временного задержания автомобилей, которого обвиняют в предоставлении взятки.
Мужчина обвиняется в том, что с января 2022 по май 2023 года через посредников передал взятку на общую сумму более 320 тысяч рублей четырем чиновникам полка ДПС УГИБДД УМВД России во Владивостоке за возможность отправлять задержанные автомобили на стоянку, которую контролирует он.
Согласно мнению прокурора, суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на два месяца.
Уголовное дело против получателей взяток рассматривают отдельно, в отношении них уже избрана мера пересечения.
Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» писало об «адвокате из ада», который пытался подкупить судмедэксперта в Приморском крае.