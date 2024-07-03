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Posted 3 июля, 05:30

Published 3 июля, 05:30

Modified 3 июля, 05:33

Updated 3 июля, 05:33

Шоколад, гречка и яйца дешевеют: новые данные о ценах на продукты

3 июля 2024, 05:30
В Российских магазинах снизилась стоимость гречки, яиц и шоколада. Эти данные были получены информационно-технологической компанией «Эвотор».

Средняя цена на продукты за полгода увеличилась на 2%. За прошедшие полгода стоимость соков и какао значительно выросла, в то время как некоторые другие товары подешевели, такие как специи, полуфабрикаты из мяса, шоколадные сладости и кефир.

Эксперты отметили, что с начала года упали цены на плиточный шоколад (на 3%), гречку (на 4%) и яйца (на 8%), пишет regions.ru.

Сливочное масло стало одним из самых заметно подорожавших продуктов, его цена возросла на 10%. Цена на хлопья для завтраков увеличилась на 11%, на бутилированную питьевую воду — на 6%. А вот цены на соки, морсы и нектары выросли на рекордные 16%.

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