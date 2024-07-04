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Posted 4 июля, 15:28

Published 4 июля, 15:28

Modified 5 июля, 15:32

Updated 5 июля, 15:32

Гарвардские ученые выяснили связь между препаратом для похудения и потерей зрения

4 июля 2024, 15:28
Гарвардские ученые провели эксперимент, в результате которого было выявлено, что некоторые известные лекарства для похудения могут вызывать у людей нарушение зрения.

Результаты исследования были опубликованы в JAMA Ophthalmology. Ученые пришли к выводу, что у пациентов с диабетом, которым назначали препараты семаглутид под названиями Ozempic и Wegovy, значительно возрастает вероятность развития опасного заболевания глаз — неартериальной передней ишемической оптической нейропатии, сообщает 360.ru.

Это состояние приводит к забиванию артерий, отвечающих за питание зрительного нерва, что в конечном итоге может привести к нарушению зрения из-за дефицита кислорода.

Семаглутид — это препарат, применяемый для терапии второго типа диабета. Его действие направлено на мозг, что помогает контролировать чувство насыщенности и уменьшить аппетит. Благодаря этому люди начинают употреблять меньше пищи и теряют вес.

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