Гарвардские ученые выяснили связь между препаратом для похудения и потерей зрения

Гарвардские ученые провели эксперимент, в результате которого было выявлено, что некоторые известные лекарства для похудения могут вызывать у людей нарушение зрения.

Результаты исследования были опубликованы в JAMA Ophthalmology. Ученые пришли к выводу, что у пациентов с диабетом, которым назначали препараты семаглутид под названиями Ozempic и Wegovy, значительно возрастает вероятность развития опасного заболевания глаз — неартериальной передней ишемической оптической нейропатии, сообщает 360.ru. Это состояние приводит к забиванию артерий, отвечающих за питание зрительного нерва, что в конечном итоге может привести к нарушению зрения из-за дефицита кислорода. Семаглутид — это препарат, применяемый для терапии второго типа диабета. Его действие направлено на мозг, что помогает контролировать чувство насыщенности и уменьшить аппетит. Благодаря этому люди начинают употреблять меньше пищи и теряют вес.