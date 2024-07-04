Река крови, машины в мясо: жуткое ДТП случилось во Владивостоке — фото

Серьезное ДТП с двумя грузовиками унесло жизнь одного из водителей в Приморье

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Два грузовика столкнулись в районе Снеговой во Владивостоке. На месте работают скорая помощь, пожарные и ГАИ. Один из водителей погиб.