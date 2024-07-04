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Posted 4 июля, 05:38

Published 4 июля, 05:38

Modified 4 июля, 05:40

Updated 4 июля, 05:40

Серьезное ДТП с двумя грузовиками унесло жизнь одного из водителей в Приморье

Река крови, машины в мясо: жуткое ДТП случилось во Владивостоке — фото

4 июля 2024, 05:38
Фото: 1MI

Серьезное ДТП с двумя грузовиками унесло жизнь одного из водителей в Приморье

Сюжет
Пожарные
Два грузовика столкнулись в районе Снеговой во Владивостоке. На месте работают скорая помощь, пожарные и ГАИ. Один из водителей погиб.

Ужасное дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Снеговой, 105ао Владивостоке. Грузовой автомобиль выезжал с второстепенной дороги, не удостоверился в безопасности маневра, и столкнулся с МАЗом.

Оба автомобиля серьезно пострадали. Водителям понадобилась помощь медиков. НА место прибыли скорая, ГАИ и бригада пожарных. Человек, управлявший белым грузовиком, погиб.

О других пострадавших в ДТП пока не сообщалось. Подробности уточняются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о страшной аварии на трассе в Приморье.

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