Река крови, машины в мясо: жуткое ДТП случилось во Владивостоке — фото

Posted 4 июля, 05:38
Published 4 июля, 05:38
Modified 4 июля, 05:40
Updated 4 июля, 05:40
Ужасное дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Снеговой, 105ао Владивостоке. Грузовой автомобиль выезжал с второстепенной дороги, не удостоверился в безопасности маневра, и столкнулся с МАЗом.
Оба автомобиля серьезно пострадали. Водителям понадобилась помощь медиков. НА место прибыли скорая, ГАИ и бригада пожарных. Человек, управлявший белым грузовиком, погиб.
О других пострадавших в ДТП пока не сообщалось. Подробности уточняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о страшной аварии на трассе в Приморье.