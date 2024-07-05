Нарушитель со стажем: ездок по тротуарам во Владивостоке отвечает в полиции

Posted 5 июля, 04:16
Published 5 июля, 04:16
Modified 5 июля, 04:18
Updated 5 июля, 04:18
Инцидент произошел в районе дома № 13 на Океанском проспекте, сообщает пресс-служба МВД Приморского края. Молодой человек ехал на автомобиле Toyota Aqua, не справился с управлением и съехал с дороги на тротуар.
Ни он, ни пешеходы не пострадали. Механические повреждения получила только машина. Интересно, что водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении молодого человека составлены административные протоколы.
В полиции отметили, что водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения. С начала этого года к административной ответственности его привлекли уже 24 раза. Машину, пострадавшую в результате ДТП на Океанском проспекте, увезли на стоянку временного задержания.