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Posted 5 июля, 04:16

Published 5 июля, 04:16

Modified 5 июля, 04:18

Updated 5 июля, 04:18

Нарушитель со стажем: ездок по тротуарам во Владивостоке отвечает в полиции

5 июля 2024, 04:16

Едва не снёсший пешеходов на тротуаре во Владивостоке рулевой отвечает в полиции

Сюжет
ДТП
В центре Владивостока случилось опасное, но занятное ДТП. 23-летний водитель не справился с управлением и выехал с дороги на тротуар.

Инцидент произошел в районе дома № 13 на Океанском проспекте, сообщает пресс-служба МВД Приморского края. Молодой человек ехал на автомобиле Toyota Aqua, не справился с управлением и съехал с дороги на тротуар.

Ни он, ни пешеходы не пострадали. Механические повреждения получила только машина. Интересно, что водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении молодого человека составлены административные протоколы.

В полиции отметили, что водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения. С начала этого года к административной ответственности его привлекли уже 24 раза. Машину, пострадавшую в результате ДТП на Океанском проспекте, увезли на стоянку временного задержания.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#ДТП#Происшествия#Столкновение#Тротуар#Медицинское освидетельствование#Toyota Aqua#Опьянение
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