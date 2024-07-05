Такими баллами положено гордиться: выпускники Владивостока хорошо сдали ЕГЭ

Статистика показывает: в столице ДФО ребят, набирающих 100 баллов на ЕГЭ, становится больше год от года. В 2022-м их было 16, в 2023-м — 20, а в нынешнем — 35! Кстати, это почти столько же, сколько у наших соседей — в Хабаровском крае. Только там речь о целом регионе, а у нас лишь о городе.