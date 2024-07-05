Такими баллами положено гордиться: выпускники Владивостока хорошо сдали ЕГЭ

Posted 5 июля, 00:49
Published 5 июля, 00:49
Modified 5 июля, 00:51
Updated 5 июля, 00:51
В пресс-службе администрации Владивостока подчеркнули: в 2024 году итоги ГИА — точнее, ЕГЭ — показали, что ряд предметов 11-классники столицы ДФО сдали на гораздо более высокие баллы, чем в предыдущие годы. В частности, речь идёт о точных науках.
— Если в 2022 году средний балл во Владивостоке по профильной математике был 48,76, то в 2024-м — 57,16, — рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока. — Средний балл по физике вырос с 48,09 до 62,44, по химии — с 43,59 до 50,11.
В целом положительную динамику можно проследить по таблице (смотри фото).
Такие результаты появились не сами по себе.
— В 2023-м и 2024 году администрация Владивостока реализовала большой проект — вместе с Владивостокским государственным университетом и МГУ имени Г. Невельского, — сообщили в пресс-службе мэрии. — В этих вузах для 11-классников города проходили бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ по профильной математике, что позволило многим выпускникам улучшить свои результаты.
В этом году в Приморском крае много ребят, сдавших тот или иной предмет на ЕГЭ на 100 баллов. Половина «стобалльников» от общего числа — в краевом центре! 35 выпускников показали наивысший результат.
— 29 ребят из 35 — выпускники муниципальных школ, — рассказал начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский. — Традиционно отличные результаты показывают учащиеся лицея «Технический». Например, Илья Кожевников — «стобалльник» дважды: он набрал по 100 баллов по физике и русскому языку. Также ещё три выпускника школ города набрали по 100 баллов по физике и по математике, чем мы очень гордимся. Кроме того, у нас 16 «стобалльников» по русскому языку, шесть — по химии, четыре — по литературе и по одному — по географии, обществознанию и биологии.
Статистика показывает: в столице ДФО ребят, набирающих 100 баллов на ЕГЭ, становится больше год от года. В 2022-м их было 16, в 2023-м — 20, а в нынешнем — 35! Кстати, это почти столько же, сколько у наших соседей — в Хабаровском крае. Только там речь о целом регионе, а у нас лишь о городе.
— Отмечу, что такие результаты не из воздуха берутся, — сказал заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко. — Чтобы за три года так улучшить показатели по ЕГЭ, мы провели огромную, методичную, нацеленную на перспективу, постоянную работу. Например, увеличили количество профильных классов в школах города, провели огромное количество просветительских мероприятий, сумели организовать тесное взаимодействие с лучшими вузами края и региона (по проведению факультативов по подготовке к сдаче ЕГЭ), внедряли в учебные программы школ города новые дисциплины, помогающие развивать таланты школьников. Отмечу и ту громадную работу, которую проделали педагоги школ Владивостока: они регулярно повышают свою квалификацию и работают с огромной отдачей. Эти достижения показывают нам, что мы двигаемся в правильном направлении.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о том, кто в Приморском крае стал «двухсотбалльником».