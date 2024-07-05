Выстрелил в голову, бросил в поезд: «убить двух зайцев» не вышло в Приморье

С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также ограничение свободы на 1,5 года. Срок он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в силу.