Выстрелил в голову, бросил в поезд: «убить двух зайцев» не вышло в Приморье

Posted 5 июля, 03:35
Published 5 июля, 03:35
Modified 5 июля, 03:37
Updated 5 июля, 03:37
Житель Большого Камня получил длительный тюремный срок за убийство. По ходатайству государственного обвинителя Большекаменской межрайонной прокуратуры было вынесено решение о приговоре по делу жителя Приморья. Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ (убийство).
На судебном заседании удалось установить, что в августе 2023 года в пгт. Смоляниново Шкотовского района он в результате конфликта выстрелил в голову своему знакомому, используя малокалиберное оружие.
Преступник сообщил, что избавился от оружия, выбросив его в вагон проходящего поезда.
С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также ограничение свободы на 1,5 года. Срок он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в силу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина с предметом, похожим на автомат, напал на магазин во Владивостоке.