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Posted 5 июля, 03:35

Published 5 июля, 03:35

Modified 5 июля, 03:37

Updated 5 июля, 03:37

Выстрелом в голову закончилась ссора в Приморском крае

Выстрелил в голову, бросил в поезд: «убить двух зайцев» не вышло в Приморье

5 июля 2024, 03:35
Фото: Изображение Midjourney

Выстрелом в голову закончилась ссора в Приморском крае

Сюжет
Суд
Житель Большого Камня осужден на 10 лет лишения свободы за убийство, совершенное в результате конфликта в пгт. Смоляниново Шкотовского района Приморья. Преступление он пытался скрыть: избавился от оружия, выбросив его в проходящий поезд.

Житель Большого Камня получил длительный тюремный срок за убийство. По ходатайству государственного обвинителя Большекаменской межрайонной прокуратуры было вынесено решение о приговоре по делу жителя Приморья. Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ (убийство).

На судебном заседании удалось установить, что в августе 2023 года в пгт. Смоляниново Шкотовского района он в результате конфликта выстрелил в голову своему знакомому, используя малокалиберное оружие.

Преступник сообщил, что избавился от оружия, выбросив его в вагон проходящего поезда.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также ограничение свободы на 1,5 года. Срок он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в силу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина с предметом, похожим на автомат, напал на магазин во Владивостоке.

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