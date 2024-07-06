Полное месиво: 2 аварии за 1 час произошли на одном и том же месте в Приморье — фото

Posted 6 июля, 02:11
Published 6 июля, 02:11
Modified 6 июля, 02:15
Updated 6 июля, 02:15
На трассе под Владивостоком случилось массовое дорожное происшествие. Рулевой Toyota Prius врезался в Honda Fit, который двигался впереди. От удара «Фит» отбросило так, что авто улетело в кювет, минуя леерное ограждение.
Пока участники столкновения ожидали сотрудников ГАИ, в транспорт виновника аварии влетел Nissan Murano. Автомобилист просто напросто не заметил ДТП, сообщили аварийные комиссары.
Судя по кадрам, машины, ставшие жертвами дорожного инцидента, сильно пострадали. О состоянии водителей и пассажиров не сообщается.