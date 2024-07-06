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Posted 6 июля, 02:11

Published 6 июля, 02:11

Modified 6 июля, 02:15

Updated 6 июля, 02:15

Полное месиво: 2 аварии за 1 час произошли на одном и том же месте в Приморье — фото

6 июля 2024, 02:11

2 жутких ДТП случились на злосчастном месте в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Машины раскидало не только на проезжей части. Один из участников столкновения улетел за леера.

На трассе под Владивостоком случилось массовое дорожное происшествие. Рулевой Toyota Prius врезался в Honda Fit, который двигался впереди. От удара «Фит» отбросило так, что авто улетело в кювет, минуя леерное ограждение.

Пока участники столкновения ожидали сотрудников ГАИ, в транспорт виновника аварии влетел Nissan Murano. Автомобилист просто напросто не заметил ДТП, сообщили аварийные комиссары.

Судя по кадрам, машины, ставшие жертвами дорожного инцидента, сильно пострадали. О состоянии водителей и пассажиров не сообщается.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в которой кабину грузового авто изрядко изувечило.

«Кабина в хлам»: грузовик раскромсало в одиночном ДТП в Приморье — фото
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#Новости#Владивосток#Фото#Приморский край#ДТП#Пострадавшие#Приморье#Происшествия#ГАИ#Honda Fit#Toyota Prius
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