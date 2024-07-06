Полное месиво: 2 аварии за 1 час произошли на одном и том же месте в Приморье — фото

2 жутких ДТП случились на злосчастном месте в Приморском крае

Сюжет ДТП

Машины раскидало не только на проезжей части. Один из участников столкновения улетел за леера.

На трассе под Владивостоком случилось массовое дорожное происшествие. Рулевой Toyota Prius врезался в Honda Fit, который двигался впереди. От удара «Фит» отбросило так, что авто улетело в кювет, минуя леерное ограждение. Пока участники столкновения ожидали сотрудников ГАИ, в транспорт виновника аварии влетел Nissan Murano. Автомобилист просто напросто не заметил ДТП, сообщили аварийные комиссары. Судя по кадрам, машины, ставшие жертвами дорожного инцидента, сильно пострадали. О состоянии водителей и пассажиров не сообщается. Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в которой кабину грузового авто изрядко изувечило. «Кабина в хлам»: грузовик раскромсало в одиночном ДТП в Приморье — фото Узнать подробнее