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Posted 7 июля, 08:51

Published 7 июля, 08:51

Modified 7 июля, 08:54

Updated 7 июля, 08:54

Картина дня в Приморье: склизский «чужой», крадущаяся акула и исчезновение солнца

Картина дня в Приморье: склизский «чужой», крадущаяся акула и исчезновение солнца

7 июля 2024, 08:51
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

«Чужого» нашли во Владивостоке

Сотрудники ДВО РАН сфотографировали на Русском острове в Приморье естественную для этих мест хищную планарию, которую называют «червь-молот». Существо, похожее на «Чужого», выползло из укрытия — сейчас у них сезон размножения.

«Почти как Чужой»: жуткое существо нашли в Приморском крае — видео
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Акула подкралась к рыбакам

Акулу длиной около трех метров засняли на видео в Большом камне у мыса Седловидный в Приморье. Авторы ролика гадали, нападет ли хищница на них.

«Думаешь, нападет?»: огромная акула подплыла к рыбакам в Приморском крае — видео
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Солнца во Владивостоке не увидеть

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Вместо солнца в крае ожидается облачность, местами пройдут дожди.

Солнце исчезло: тучи и дожди накрыли Приморский край
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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