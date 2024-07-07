Картина дня в Приморье: склизский «чужой», крадущаяся акула и исчезновение солнца

Posted 7 июля, 08:51
Published 7 июля, 08:51
Modified 7 июля, 08:54
Updated 7 июля, 08:54
«Чужого» нашли во Владивостоке
Сотрудники ДВО РАН сфотографировали на Русском острове в Приморье естественную для этих мест хищную планарию, которую называют «червь-молот». Существо, похожее на «Чужого», выползло из укрытия — сейчас у них сезон размножения.
Акула подкралась к рыбакам
Акулу длиной около трех метров засняли на видео в Большом камне у мыса Седловидный в Приморье. Авторы ролика гадали, нападет ли хищница на них.
Солнца во Владивостоке не увидеть
Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Вместо солнца в крае ожидается облачность, местами пройдут дожди.