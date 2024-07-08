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Posted 8 июля, 08:42

Published 8 июля, 08:42

Modified 8 июля, 08:44

Updated 8 июля, 08:44

Осужден виновник ДТП с пешеходом во Владивостоке

Наехал так, что отнял жизнь: виновника страшного происшествия нашли во Владивостоке

8 июля 2024, 08:42
Фото: 1MI.

Осужден виновник ДТП с пешеходом во Владивостоке

Сюжет
Суд
Мужчину из Владивостока признали виновным в смерти пешехода после ДТП. Его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и лишили права управления транспортным средством.

Во Владивостоке осудили виновника аварии, в результате которой погибла женщина, переходившая дорогу.

Решение о привлечении к уголовной ответственности местного жителя принял Ленинский районный суд Владивостока на основе представленных государственным обвинителем доказательств. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения по статье УК РФ, связанной с неосторожностью на дороге, повлекшей смерть человека и оставлением места происшествия.

На судебном заседании выяснилось, что в декабре 2022 года осужденный не справился с управлением автомобилем Suzuki Grand Vitara на улице Шепеткова и сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

После аварии виновник скрылся, но его удалось разыскать правоохранительным органам. Потерпевшая скончалась через 2 дня от полученных травм в больнице.

Суд, учитывая позицию прокурора, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, а также трехлетнего запрета на управление транспортными средствами.

Осужденному предписано отбывать наказание в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе, которого лишили прав и оштрафовали за езду в пьяном виде.

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