Наехал так, что отнял жизнь: виновника страшного происшествия нашли во Владивостоке

Posted 8 июля, 08:42
Published 8 июля, 08:42
Modified 8 июля, 08:44
Updated 8 июля, 08:44
Во Владивостоке осудили виновника аварии, в результате которой погибла женщина, переходившая дорогу.
Решение о привлечении к уголовной ответственности местного жителя принял Ленинский районный суд Владивостока на основе представленных государственным обвинителем доказательств. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения по статье УК РФ, связанной с неосторожностью на дороге, повлекшей смерть человека и оставлением места происшествия.
На судебном заседании выяснилось, что в декабре 2022 года осужденный не справился с управлением автомобилем Suzuki Grand Vitara на улице Шепеткова и сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
После аварии виновник скрылся, но его удалось разыскать правоохранительным органам. Потерпевшая скончалась через 2 дня от полученных травм в больнице.
Суд, учитывая позицию прокурора, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, а также трехлетнего запрета на управление транспортными средствами.
Осужденному предписано отбывать наказание в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.
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