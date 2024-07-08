Не ловить и не есть: рыба в Амурском заливе в Приморье может быть опасна?

Рыба, которая водится в воде с «кофейным слоем», может быть опасна для людей, предупреждают специалисты. Хотя водоросли, которые окрасили Амурский залив в коричневый цвет, не опасны для человека, морские организмы, которые живут в этой воде, не рекомендуют употреблять в пищу.