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Posted 8 июля, 05:44

Published 8 июля, 05:44

Modified 8 июля, 05:46

Updated 8 июля, 05:46

Рыба, мидии и устрицы в водах Амурского залива могут быть опасными

Не ловить и не есть: рыба в Амурском заливе в Приморье может быть опасна?

8 июля 2024, 05:44
Фото: Изображение Midjourney.

Рыба, мидии и устрицы в водах Амурского залива могут быть опасными

Сюжет
Роспотребнадзор
Вода кофейного цвета в Амурском заливе не опасна для людей, но ее обитателей советуют не есть жителям Приморья.

Рыба, которая водится в воде с «кофейным слоем», может быть опасна для людей, предупреждают специалисты. Хотя водоросли, которые окрасили Амурский залив в коричневый цвет, не опасны для человека, морские организмы, которые живут в этой воде, не рекомендуют употреблять в пищу.

От устриц, мидий и целой рыбы пока лучше воздержаться, если они были выловлены не промышленными судами — там продукцию обрабатывают перед тем, как выпустить на продажу.

В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края предупредили, что самовыловленных гидробионтов лучше пока не употреблять в пищу.

Ситуацию контролируют Росприроднадзор и Роспотребнадзор, пробы воды уже взяли.

Ранее «Восток-Медиа» писало о странных пятнах на воде в Амурском заливе.

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