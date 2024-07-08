Не ловить и не есть: рыба в Амурском заливе в Приморье может быть опасна?

Posted 8 июля, 05:44
Published 8 июля, 05:44
Modified 8 июля, 05:46
Updated 8 июля, 05:46
Рыба, которая водится в воде с «кофейным слоем», может быть опасна для людей, предупреждают специалисты. Хотя водоросли, которые окрасили Амурский залив в коричневый цвет, не опасны для человека, морские организмы, которые живут в этой воде, не рекомендуют употреблять в пищу.
От устриц, мидий и целой рыбы пока лучше воздержаться, если они были выловлены не промышленными судами — там продукцию обрабатывают перед тем, как выпустить на продажу.
В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края предупредили, что самовыловленных гидробионтов лучше пока не употреблять в пищу.
Ситуацию контролируют Росприроднадзор и Роспотребнадзор, пробы воды уже взяли.
Ранее «Восток-Медиа» писало о странных пятнах на воде в Амурском заливе.