vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля, 02:22

Published 8 июля, 02:22

Modified 8 июля, 02:24

Updated 8 июля, 02:24

Кошатница отравляет всех своих соседей запахом аммиака в Приморском крае

Сорок кошек и одна женщина превратили подъезд в «газовую камеру» в Приморье — видео

8 июля 2024, 02:22
Фото: 1MI.

Кошатница отравляет всех своих соседей запахом аммиака в Приморском крае

Сюжет
Животные
Жительница Дальнегорска в Приморье завела в своей квартире сорок кошек. Вместе с животными она терроризирует всех соседей: от жуткого запаха нигде не скрыться.

Жители одного из домов на Пушкинской в Дальнегорске жалуются на свою соседку: женщина завела в своей квартире 40 кошек, и вместе со своими питомцами убивает запахом аммиака всех людей в округе.

По словам соседей женщины, они уже жаловались в полицию, ей выписали штраф, но проблема осталась — ужасный запах никуда не девается, а кошек вряд ли стало меньше.

Жильцы сняли видео и выложили в сеть, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

«Там чистый аммиак. Вонь идет уже через одну комнату к моей бабушке. Помогите, пожалуйста», — говорит автор ролика.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожилом волонтере, в доме которого, вероятно, гибнут животные.

Ад на земле: животные умирают в доме пожилого волонтёра в Приморье? — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Нападение или защита? — тигр напал на жителей Приморья — видео«Клоун ты или Тортилла?»: горе-пловец возмутил жителей ПриморьяЧудовищная жестокость: неизвестный расстрелял беспомощных животных в Приморье — видео
#Общество#Видео#Социальные сети#Животные#Кошки#Дальнегорск#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика