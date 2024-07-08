Сорок кошек и одна женщина превратили подъезд в «газовую камеру» в Приморье — видео

Posted 8 июля, 02:22
Published 8 июля, 02:22
Modified 8 июля, 02:24
Updated 8 июля, 02:24
Жители одного из домов на Пушкинской в Дальнегорске жалуются на свою соседку: женщина завела в своей квартире 40 кошек, и вместе со своими питомцами убивает запахом аммиака всех людей в округе.
По словам соседей женщины, они уже жаловались в полицию, ей выписали штраф, но проблема осталась — ужасный запах никуда не девается, а кошек вряд ли стало меньше.
Жильцы сняли видео и выложили в сеть, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.
«Там чистый аммиак. Вонь идет уже через одну комнату к моей бабушке. Помогите, пожалуйста», — говорит автор ролика.