«Таксист-убийца?» — автомобилист едва не сбил пешехода во Владивостоке — видео

Posted 8 июля, 02:21
Published 8 июля, 02:21
Modified 8 июля, 02:23
Updated 8 июля, 02:23
В центре Владивостока едва не случилась трагедия с участием таксиста. На Семеновской пешеход беспечно перебегал дорогу в нескольких метрах от «зебры». Более того, горожанин решился на отчаянный поступок на запрещающий сигнал близлежащего светофора.
В это же мгновение таксист резко перестроился в левую полосу и ринулся вперед. Пеший мужчина чуть не попал под колеса автомобилиста.
Очевидцы решили, что водитель захотел проучить нарушителя таким образом. Однако, некоторые предположили, что рулевой просто напросто спешил.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль вылетел на тротуар в центре Владивостока, едва не наехав на пешехода.