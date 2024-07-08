«Таксист-убийца?» — автомобилист едва не сбил пешехода во Владивостоке — видео

В центре Владивостока едва не случилась трагедия с участием таксиста. На Семеновской пешеход беспечно перебегал дорогу в нескольких метрах от «зебры». Более того, горожанин решился на отчаянный поступок на запрещающий сигнал близлежащего светофора.