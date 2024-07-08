vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля, 02:21

Published 8 июля, 02:21

Modified 8 июля, 02:23

Updated 8 июля, 02:23

Водитель такси чуть не сбил пешехода в Приморье

«Таксист-убийца?» — автомобилист едва не сбил пешехода во Владивостоке — видео

8 июля 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney.

Водитель такси чуть не сбил пешехода в Приморье

Сюжет
ДТП
Мужчине чудом удалось избежать удара автомобиля в центре Владивостока. Жители Приморья предположили, что водитель такси целенаправленно двинулся в сторону пешехода.

В центре Владивостока едва не случилась трагедия с участием таксиста. На Семеновской пешеход беспечно перебегал дорогу в нескольких метрах от «зебры». Более того, горожанин решился на отчаянный поступок на запрещающий сигнал близлежащего светофора.

В это же мгновение таксист резко перестроился в левую полосу и ринулся вперед. Пеший мужчина чуть не попал под колеса автомобилиста.

Очевидцы решили, что водитель захотел проучить нарушителя таким образом. Однако, некоторые предположили, что рулевой просто напросто спешил.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль вылетел на тротуар в центре Владивостока, едва не наехав на пешехода.

«Просто вылетел на тротуар»: автомобилист чуть не убил 4 человек в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Убийственный туман сталкивает лбами жителей Приморья«Японец» смялся об отечественный автопром: страшное ДТП взволновало Приморье — видеоДТП двух малолитражек заставило страдать автомобилистов во Владивостоке — видео
#Новости#Видео#Владивосток#Светофор#Приморский край#ДТП#Авария#Приморье#Происшествия#Пешеход#Таксист
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика