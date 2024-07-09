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Posted 9 июля, 07:46

Published 9 июля, 07:46

Modified 9 июля, 07:48

Updated 9 июля, 07:48

Водитель мотоцикла пытался вытащить автомобилиста на дорогу во Владивостоке

Кинулся и распахнул дверь: мотоциклист попытался вытащить водителя из авто в Приморье

9 июля 2024, 07:46
Фото: 1MI.

Водитель мотоцикла пытался вытащить автомобилиста на дорогу во Владивостоке

Сюжет
Автомобилисты
Странное происшествие развернулось во Владивостоке. В пригороде, в районе Маковского, водитель мотоцикла остановил автомобилиста и пытался вытащить его из машины.

Во Владивостоке снова случилась драка на проезжей части? Такой вопрос возник у очевидцев инцидента между мотоциклистов и водителем малолитражки. По информации новых медиа, байкер остановил автомобилиста на дороге. Сообщается, что инцидент произошел в пригороде, в районе Маковского. Автомобилисты сняли произошедшее на видео, запись появилась в сети.

На кадрах видно, как водитель мотоцикла оставляет свой байк и резко открывает дверь машины. Сразу же остановился еще один автомобиль. Чем все закончилось, новые медиа умалчивают — видимо, автомобилисты этого не застали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о драке на проезжей части в центре Владивостока.

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