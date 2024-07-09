Кинулся и распахнул дверь: мотоциклист попытался вытащить водителя из авто в Приморье

Posted 9 июля, 07:46
Published 9 июля, 07:46
Modified 9 июля, 07:48
Updated 9 июля, 07:48
Во Владивостоке снова случилась драка на проезжей части? Такой вопрос возник у очевидцев инцидента между мотоциклистов и водителем малолитражки. По информации новых медиа, байкер остановил автомобилиста на дороге. Сообщается, что инцидент произошел в пригороде, в районе Маковского. Автомобилисты сняли произошедшее на видео, запись появилась в сети.
На кадрах видно, как водитель мотоцикла оставляет свой байк и резко открывает дверь машины. Сразу же остановился еще один автомобиль. Чем все закончилось, новые медиа умалчивают — видимо, автомобилисты этого не застали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о драке на проезжей части в центре Владивостока.