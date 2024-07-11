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Posted 11 июля, 09:00

Published 11 июля, 09:00

Modified 11 июля, 09:02

Updated 11 июля, 09:02

«Индокитайские» пейзажи бухты Валентин удивили жителей Приморья

«А это точно Приморье?»: невероятный пляж на востоке края попал на фото

11 июля 2024, 09:00
Фото: vostokmedia.com.

«Индокитайские» пейзажи бухты Валентин удивили жителей Приморья

Сюжет
Отдых
Поразительные пляжи в Приморье постоянно попадают на вирусные фото в сети. Один из них — в бухте Валентин — ну совсем не похож на побережье Японского моря.

Прозрачная бирюзовая вода и пологие склоны, уходящие в даль, нашли в одной из бухт на востоке Приморья. Пляж в бухте Валентин в лучах солнца выглядит очень непривычно для отдыхающих из Приморья. На фотографиях он больше напоминает курорты Индокитая.

Снимками из живописного места поделились в сети. Их опубликовали в метеоблоге «Маглипогода».

Ранее «Восток-Медиа» писало о других поразительных местах для пляжного отдыха в Приморском крае. Среди них — лазурный берег бухты Спокойной. Некоторые другие пляжи показались недружелюбными.

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#Новости#Общество#Отдых#Пляжи#Приморский край#Приморье#Восток-Медиа#Японское море
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