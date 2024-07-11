«А это точно Приморье?»: невероятный пляж на востоке края попал на фото

Прозрачная бирюзовая вода и пологие склоны, уходящие в даль, нашли в одной из бухт на востоке Приморья. Пляж в бухте Валентин в лучах солнца выглядит очень непривычно для отдыхающих из Приморья. На фотографиях он больше напоминает курорты Индокитая.