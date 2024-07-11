«А это точно Приморье?»: невероятный пляж на востоке края попал на фото

Posted 11 июля, 09:00
Published 11 июля, 09:00
Modified 11 июля, 09:02
Updated 11 июля, 09:02
Прозрачная бирюзовая вода и пологие склоны, уходящие в даль, нашли в одной из бухт на востоке Приморья. Пляж в бухте Валентин в лучах солнца выглядит очень непривычно для отдыхающих из Приморья. На фотографиях он больше напоминает курорты Индокитая.
Снимками из живописного места поделились в сети. Их опубликовали в метеоблоге «Маглипогода».
Ранее «Восток-Медиа» писало о других поразительных местах для пляжного отдыха в Приморском крае. Среди них — лазурный берег бухты Спокойной. Некоторые другие пляжи показались недружелюбными.