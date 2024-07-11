«Редкостная красота»: корабли грациозно прошли по морю во Владивостоке — фото

Корабли красиво прошли в акватории Владивостока

Сюжет Парад

Необыкновенный вид открылся для гуляющих горожан во Владивостоке. Корабли все как на подбор выстроились в ряд и эффектно прошли по морю. Необычное водное шествие восхитило жителей Приморья.