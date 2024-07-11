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Posted 11 июля, 07:37

Published 11 июля, 07:37

Modified 11 июля, 07:39

Updated 11 июля, 07:39

Корабли красиво прошли в акватории Владивостока

«Редкостная красота»: корабли грациозно прошли по морю во Владивостоке — фото

11 июля 2024, 07:37
Фото: vostokmedia.com.

Корабли красиво прошли в акватории Владивостока

Сюжет
Парад
Необыкновенный вид открылся для гуляющих горожан во Владивостоке. Корабли все как на подбор выстроились в ряд и эффектно прошли по морю. Необычное водное шествие восхитило жителей Приморья.

Жители дальневосточной столицы стали свидетелями красивого мероприятия, развернувшегося на набережной «Татарка». Очевидцы запечатлели пять кораблей, которые эффектно прошлись в акватории Владивостока.

Не секрет, что 28 июля в России пройдет день Военно-морского флота. Горожане предположили, что судна вышли в море на репетицию парада.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыболовное плавсредство безнадзорно чалилось в порту Владивостока.

Рыболов «полоскал своё брюхо» в порту Владивостока слишком долго
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