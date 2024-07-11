«Редкостная красота»: корабли грациозно прошли по морю во Владивостоке — фото

Posted 11 июля, 07:37
Published 11 июля, 07:37
Modified 11 июля, 07:39
Updated 11 июля, 07:39
Жители дальневосточной столицы стали свидетелями красивого мероприятия, развернувшегося на набережной «Татарка». Очевидцы запечатлели пять кораблей, которые эффектно прошлись в акватории Владивостока.
Не секрет, что 28 июля в России пройдет день Военно-морского флота. Горожане предположили, что судна вышли в море на репетицию парада.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыболовное плавсредство безнадзорно чалилось в порту Владивостока.