vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля, 05:56

Published 12 июля, 05:56

Modified 12 июля, 05:58

Updated 12 июля, 05:58

Страшно горячим отдыхом прославился один из пляжей Приморья

Купаясь на одном из приморских пляжей теперь можно забеременеть? — видео

12 июля 2024, 05:56
Фото: vostokmedia.com.

Страшно горячим отдыхом прославился один из пляжей Приморья

Сюжет
Море
Вероятно, во Владивостоке девушки настолько горячие, что изумленные мужчины не могут скрыть восторг. Один из отдыхающих с неудобной проблемой в трусах попал в объектив камеры очевидцев.

Довольно странный случай произошел на пляже Патрокла во Владивостоке. По словам очевидца, по берегу ходил мужчина с «бананом», напоминающим эрекцию, в трусах.

После весьма курьезной прогулки горожанин вошел в море по пояс и, судя по кадрам, начал удовлетворять себя.

Автор видео призвал местных жительниц быть бдительнее на пляжном отдыхе. А комментаторы задались вопросом: «не забеременеют ли ненароком дамы, которые зайдут в воду после него?»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что следующая неделя принесет в Приморский край неимоверную жару.

+33°С и невыносимая духота: прогноз погоды в Приморье на следующую неделю
Узнать подробнее
Читайте также:
Пляжные «паркуны» разозлили жителей Приморья«Вымирающий» пляж накормили стеклом в Приморском крае«Работа подождет»: всем на море — жара пришла в Приморье во вторник
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Море#Жара#Приморский край#Вода#Пляж#Мужчина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика