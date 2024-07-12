Купаясь на одном из приморских пляжей теперь можно забеременеть? — видео

Posted 12 июля, 05:56
Published 12 июля, 05:56
Modified 12 июля, 05:58
Updated 12 июля, 05:58
Довольно странный случай произошел на пляже Патрокла во Владивостоке. По словам очевидца, по берегу ходил мужчина с «бананом», напоминающим эрекцию, в трусах.
После весьма курьезной прогулки горожанин вошел в море по пояс и, судя по кадрам, начал удовлетворять себя.
Автор видео призвал местных жительниц быть бдительнее на пляжном отдыхе. А комментаторы задались вопросом: «не забеременеют ли ненароком дамы, которые зайдут в воду после него?»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что следующая неделя принесет в Приморский край неимоверную жару.