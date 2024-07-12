«Не услышала приближение смерти»: старушка стала жертвой локомотива в Приморье

Posted 12 июля, 06:35
Published 12 июля, 06:35
Modified 12 июля, 06:37
Updated 12 июля, 06:37
По данным Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, 78-летняя женщина погибла на железнодорожном переезде «Татарский» во Владивостоке.
Горожанка переходила железную дорогу в неположенном месте и угодила под поезд. Погибшая не услышала сигналы машиниста из-за серьезных проблем со слухом, сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 20-летний парень погиб под колесами поезда, который двигался из Артема в Кневичи.