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Posted 12 июля, 06:35

Published 12 июля, 06:35

Modified 12 июля, 06:37

Updated 12 июля, 06:37

Пожилая женщина угодила под поезд в Приморском крае

«Не услышала приближение смерти»: старушка стала жертвой локомотива в Приморье

12 июля 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney.

Пожилая женщина угодила под поезд в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Пенсионерка переходила через рельсы, но не убедилась в безопасности. Более того, услышать надвигающуюся опасность она не смогла физически.

По данным Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, 78-летняя женщина погибла на железнодорожном переезде «Татарский» во Владивостоке.

Горожанка переходила железную дорогу в неположенном месте и угодила под поезд. Погибшая не услышала сигналы машиниста из-за серьезных проблем со слухом, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 20-летний парень погиб под колесами поезда, который двигался из Артема в Кневичи.

Не услышал сигналов и попал под поезд — трагедия случилась в Приморском крае
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#Новости#Безопасность#Владивосток#Железная дорога#Приморский край#Артем#Происшествия#Кневичи
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