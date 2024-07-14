vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля, 02:47

Published 14 июля, 02:47

Modified 14 июля, 02:49

Updated 14 июля, 02:49

Мужчина на крыше взволновал жителей Приморья

«Что он творит?»: мужчина на крыше напугал жителей Владивостока — фото

14 июля 2024, 02:47
Фото: pxhere.com.

Мужчина на крыше взволновал жителей Приморья

Сюжет
Набережная
Приморцев возмутил поступок земляка во Владивостоке. Горожанин забрался на крышу инсталляции в общественном месте, посягая на целостность конструкции.

Мужчина залез на крышу инсталляции на набережной на улице Татарской в районе Второй речки. Причина столь дерзкого поступка не сообщается, как и последствия весьма странного поступка.

Однако многие приморцы осудили земляка за то, что он мог повредить конструкцию своей вандальной выходкой. Тем не менее, некоторые надеются, что горожанин сотворил такое во благо: «Может, он что-то чинит?» — задался вопросом комментатор.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на набережной «Татарка» прошла репетиция водного парада. Пять кораблей эффектно прошлись в акватории Владивостока.

«Редкостная красота»: корабли грациозно прошли по морю во Владивостоке — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
«В классики играет?»: водитель припарковал авто наглым образом во Владивостоке — фото«Мы же миллионеры»: Вандалы на дорогом авто ломают все, что видят в Приморье — видеоВооруженная банда пыталась с боем прорваться в ночной клуб в Приморье
#Новости#Набережная#Владивосток#Корабли#Вандализм#Репетиция#Нарушение общественного порядка#Приморский край#Приморье#Происшествия#Инцидент#Горожане
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика