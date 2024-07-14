«Что он творит?»: мужчина на крыше напугал жителей Владивостока — фото

Posted 14 июля, 02:47
Published 14 июля, 02:47
Modified 14 июля, 02:49
Updated 14 июля, 02:49
Мужчина залез на крышу инсталляции на набережной на улице Татарской в районе Второй речки. Причина столь дерзкого поступка не сообщается, как и последствия весьма странного поступка.
Однако многие приморцы осудили земляка за то, что он мог повредить конструкцию своей вандальной выходкой. Тем не менее, некоторые надеются, что горожанин сотворил такое во благо: «Может, он что-то чинит?» — задался вопросом комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на набережной «Татарка» прошла репетиция водного парада. Пять кораблей эффектно прошлись в акватории Владивостока.