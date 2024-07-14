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Posted 14 июля, 01:50

Published 14 июля, 01:50

Modified 14 июля, 01:52

Updated 14 июля, 01:52

Малыш в коляске удивил жителей Приморского края

Содержимое коляски повергло в «приятный шок» жителей Приморья — фото

14 июля 2024, 01:50
Фото: 1MI.

Малыш в коляске удивил жителей Приморского края

Сюжет
Домашние животные
Во Владивостоке горожане изумились внешнему виду малыша, который сидел в коляске. Прохожих удивил не только волосяной покров малютки, но и его важный вид.

В центре дальневосточной столицы очевидцы заметили собаку, которую везли в специализированной прогулочной коляске. Пушистый пассажир сидел с важным видом, не взирая на восторженных горожан.

Вероятно, питомец уже привык к повышенному вниманию со стороны окружающих. Жители Приморья отметили, что транспорт для животных — это оптимальное решение для мегаполисов. Ведь передвигаться с любимцами по оживленным улицам мимо проезжающих машин достаточно утомительно, в том числе для самого четырехлапого друга человека.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рептилия приплыла на берег к отдыхающим в Находке. Черепашке, вероятно, не наскучили толпы «поклонников», в отличии от обитателей озера на Сафонова во Владивостоке.

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