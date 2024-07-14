Содержимое коляски повергло в «приятный шок» жителей Приморья — фото

Вероятно, питомец уже привык к повышенному вниманию со стороны окружающих. Жители Приморья отметили, что транспорт для животных — это оптимальное решение для мегаполисов. Ведь передвигаться с любимцами по оживленным улицам мимо проезжающих машин достаточно утомительно, в том числе для самого четырехлапого друга человека.