Содержимое коляски повергло в «приятный шок» жителей Приморья — фото

Posted 14 июля, 01:50
Published 14 июля, 01:50
Modified 14 июля, 01:52
Updated 14 июля, 01:52
В центре дальневосточной столицы очевидцы заметили собаку, которую везли в специализированной прогулочной коляске. Пушистый пассажир сидел с важным видом, не взирая на восторженных горожан.
Вероятно, питомец уже привык к повышенному вниманию со стороны окружающих. Жители Приморья отметили, что транспорт для животных — это оптимальное решение для мегаполисов. Ведь передвигаться с любимцами по оживленным улицам мимо проезжающих машин достаточно утомительно, в том числе для самого четырехлапого друга человека.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рептилия приплыла на берег к отдыхающим в Находке. Черепашке, вероятно, не наскучили толпы «поклонников», в отличии от обитателей озера на Сафонова во Владивостоке.