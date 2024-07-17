Дмитрий Демешин: Проблемы семей участников СВО — на особом контроле

Глава региона также поблагодарил всех жителей Хабаровского края, которые оказывают помощь бойцам в зоне СВО. Сообща в регионе собирают все необходимое для отправки на передовую — для именного батальона «Генерал Корф», именных дивизионов «Максим Пассар» и «Ерофей Хабаров», подразделений Восточного военного округа и других воинских формирований регион поставляет медикаменты, пиломатериалы, технические средства, отопительное оборудование, обмундирование, экипировку и многое другое. Активно участвуют хабаровчане и во всероссийской акции «Мы вместе».