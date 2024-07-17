Дмитрий Демешин: Проблемы семей участников СВО — на особом контроле

Posted 17 июля, 03:48
Published 17 июля, 03:48
Modified 17 июля, 03:50
Updated 17 июля, 03:50
Супруга военнослужащего пожаловалась на свою проблему — протекающую крышу в доме. Дмитрий Демешин взял ситуацию на личный контроль, заявив, что ни одно обращение семей участников СВО без внимания не останется.
— Члены семей наших военнослужащих, наших героев, которые участвуют в специальной военной операции — это наш абсолютный приоритет. Проблемы семей участников СВО на особом контроле и сердце должно болеть не только у одного меня. Я обещаю вам помощь, и не только вам, а всем семьям участников СВО. Мы болеем душой за наших бойцов и будем делать конкретные дела в тесном взаимодействии со всеми ведомствами и администрациями районов. Я уже дважды выезжал и общался с ребятами на новых землях, где они воюют, мы стараемся их поддержать всем, чем можем, — отметил глава региона.
Глава региона также поблагодарил всех жителей Хабаровского края, которые оказывают помощь бойцам в зоне СВО. Сообща в регионе собирают все необходимое для отправки на передовую — для именного батальона «Генерал Корф», именных дивизионов «Максим Пассар» и «Ерофей Хабаров», подразделений Восточного военного округа и других воинских формирований регион поставляет медикаменты, пиломатериалы, технические средства, отопительное оборудование, обмундирование, экипировку и многое другое. Активно участвуют хабаровчане и во всероссийской акции «Мы вместе».
— Наши защитники должны быть уверены, что им не придется отвлекаться на решение возникающих бытовых вопросов. Я буду держать на особом контроле сообщения от ветеранов СВО. Уже дал поручение индивидуально разбираться в каждом случае. Мы права каждого нашего ветерана защитим. В постоянном режиме прорабатываем новые форматы взаимодействия с фондом «Защитники Отечества», — сообщил Дмитрий Демешин.
Отметим, что Дмитрий Демешин с первых дней работы в качестве врио губернатора Хабаровского края держит на контроле все вопросы, касающиеся СВО. Одним из первых его решений стало увеличение единовременной региональной выплаты для контрактников до 350 тысяч рублей. Сегодня добровольцы, заключающие контракт в Хабаровском крае, получают 545 тысяч рублей с учётом федеральной выплаты.
В первый же месяц работы Дмитрий Демешин посетил подшефный Хабаровскому краю город Дебальцево, где проинспектировал ход восстановительных работ, которые ведут специалисты из Хабаровского края, и почтил память героев Донбасса. В июле глава региона передал именном у дивизиону «Максим Пассар» квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы ночного видения и метеостанции.
Кроме того, Дмитрий Демешин ознакомился с работой предприятий, выпускающих продукцию для нужд фронта. Это ООО «ХабИнноТех», которое производит беспилотные летательные аппараты, компания «Аэро-ХИТ», которая в сентябре прошлого года наладила серийное производство малых БПЛА ударного и разведывательного типа, компании «Сониктранс» — производителя тактических вездеходов «Ерофей».
В конце июня Дмитрий Демешин провёл встречу с заместителем министра обороны РФ Анной Цивилёвой. Глава Хабаровского края обсудил с ней вопросы поддержки участников спецоперации и их семей. В числе первоочередных вопросов — организация достойной медицинской помощи для бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в Хабаровском крае.