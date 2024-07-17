Это конец: новые правила ввоза оставят приморцев без автомобилей?

Если проект одобрят, то с 1 октября 2024 года утильсбор повысится на 70-85%. На малолитражки ставка налога вырастет до 550 000 рублей. На иномарки с объемом двигателя 2-3 литров сумма взыскания достигнет 1 500 000 рублей. На модели помощнее (3-3,5 литров) платеж составит около 1 800 000 рублей. На ввезенные машины с двигателем более 3,5 литров утильсбор увеличится почти до 2 300 000 рублей.