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Posted 17 июля, 01:22

Published 17 июля, 01:22

Modified 17 июля, 03:39

Updated 17 июля, 03:39

Утильсбор в размере 2 млн рублей станет реальностью?

Это конец: новые правила ввоза оставят приморцев без автомобилей?

17 июля 2024, 01:22
Фото: vostokmedia.com.

Утильсбор в размере 2 млн рублей станет реальностью?

Сюжет
Автомобили
Жители Приморья надеялись, что этого не случится. Но, увы! Минпромторг РФ уже разработал и выдвинул документ, который поспособствует увеличению утильсбора на 70-85% уже этой осенью.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился документ, который направлен на увеличение утилизационного сбора на легковые автомобили, разработанный Минпромторгом России.

Если проект одобрят, то с 1 октября 2024 года утильсбор повысится на 70-85%. На малолитражки ставка налога вырастет до 550 000 рублей. На иномарки с объемом двигателя 2-3 литров сумма взыскания достигнет 1 500 000 рублей. На модели помощнее (3-3,5 литров) платеж составит около 1 800 000 рублей. На ввезенные машины с двигателем более 3,5 литров утильсбор увеличится почти до 2 300 000 рублей.

Важно отметить, что ведомство предложило индексировать утилизационный сбор на 10-20% с 2024 по 2030 год.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в банках Приморья можно купить американские банкноты только старого образца, которые не слишком-то жалуют в других странах.

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#Новости#Экономика#Владивосток#Автомобили#Минпромторг#Налоги#Банки#Модель#Приморский край#Приморье
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