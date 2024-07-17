Прокуратура направила в суд дело о хищении 30 млн рублей во Владивостоке

Posted 17 июля, 04:24
Published 17 июля, 04:24
Modified 2 октября, 04:26
Updated 2 октября, 04:26
Он обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Мужчине предъявлено обвинение в том, что в марте 2024 года он совместно с сообщником, 1979 г. р., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с помощью дубликатов ключей проникли в помещение расчетно-кассового центра на ул. Махалина во Владивостоке, откуда похитили 4 банковские кассеты с более 30 млн рублей, часть из которых спрятали в водосточной трубе.
Фигуранты тщательно продумали совершение преступления, использовали опыт работы в должности водителей-инкассаторов в РКЦ.
В ходе расследования обнаружены и изъяты более 25,8 млн рублей.
В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество обвиняемого: автомобили Mitsubishi Eclipse Cross, Toyota Porte.
Ранее в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
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