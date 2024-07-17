Прокуратура направила в суд дело о хищении 30 млн рублей во Владивостоке

Мужчине предъявлено обвинение в том, что в марте 2024 года он совместно с сообщником, 1979 г. р., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с помощью дубликатов ключей проникли в помещение расчетно-кассового центра на ул. Махалина во Владивостоке, откуда похитили 4 банковские кассеты с более 30 млн рублей, часть из которых спрятали в водосточной трубе.