Глава РЭО Буцаев побывал на площадке возведения экопромышленного парка на Ставрополье

Первыми резидентами экопромышленного парка в Невинномысске станут компании по переработке пластика, которые будут на основе такого сырья выпускать полимерную гранулу, стекольная компания, использующая сортовой стеклобой для выпуска новой стеклянной тары, а также производитель техногрунта. Техногрунт используется при прокладке дорог, в благоустройстве и для технологического обеспечения больших массивов. Суммарная мощность объектов резидентов будет доходить до 210 тысяч тонн в год.