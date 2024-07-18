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Posted 18 июля, 18:07

Published 18 июля, 18:07

Modified 18 июля, 18:07

Updated 18 июля, 18:07

Глава РЭО Буцаев побывал на площадке возведения экопромышленного парка на Ставрополье

18 июля 2024, 18:07
Генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев и глава Ставропольского края Владимир Владимиров побывали на строящемся в Невинномысске объекте отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как сообщает 56orb.ru, речь идет об экопромышленном парке, который на данный момент возведен на 55% и будет запущен в работу в конце 2024 года.

По словам Дениса Буцаева, это технологическая площадка, которая ведет в том числе испытание и внедрение технологии по применению вторичных материальных ресурсов для выпуска новой продукции. В стенах данного комплекса начнут изготавливать товары из вторсырья. Глава ППК «РЭО» поблагодарил руководство региона, которое оказало полное содействие в организации такого масштабного строительства.

Первыми резидентами экопромышленного парка в Невинномысске станут компании по переработке пластика, которые будут на основе такого сырья выпускать полимерную гранулу, стекольная компания, использующая сортовой стеклобой для выпуска новой стеклянной тары, а также производитель техногрунта. Техногрунт используется при прокладке дорог, в благоустройстве и для технологического обеспечения больших массивов. Суммарная мощность объектов резидентов будет доходить до 210 тысяч тонн в год.

Для резидентов предназначен научно-технический центр, который пока находится на стадии строительства. Кроме того, стартовали работы по формированию инженерной инфраструктуры.

Согласно комментарию Владимира Владимирова, от властей региона требуется защитить уникальную природу Ставропольского края, минимизируя отрицательное воздействие на экосистему. Для этого в регионе начали внедрять самые современные технологии в отрасли обращения с ТКО. Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка поможет направить образующиеся в крае полезные отходы на вторичное производство, в итоге снизятся объемы вывозимого на полигоны мусора.

Постройка экопромышленного парка ведется согласно реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Подобный объект станет первым в СКФО. Затраты на объект составляют более одного миллиарда рублей. Его запуск планируется в конце 2024 года.

#Общество
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