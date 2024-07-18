Разнёс вдребезги: внедорожник сорвался с места и помял уйму авто в Приморье — видео

Posted 18 июля, 00:16
Published 18 июля, 00:16
Modified 18 июля, 00:18
Updated 18 июля, 00:18
В новых медиа распространяется видео, на котором светлый внедорожник в результате странного манёвра — буквально срываясь с места в карьер — разносит «вдребезги и пополам» несколько мирно припаркованных возле жилых домов.
В комментариях очевидцы пишут, что за рулем, предположительно, была женщина и что у нее заклинило педаль газа.
Также комментаторы в новых медиа сообщают, что автомобилистку задержали и пострадавших в результате ДТП нет, есть только несколько автомобилей — минимум четыре, получивших серьезные повреждения.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о падении автомобиля с путепровода.