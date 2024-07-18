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Posted 18 июля, 00:16

Published 18 июля, 00:16

Modified 18 июля, 00:18

Updated 18 июля, 00:18

Массовое ДТП произошло в посёлке Тавричанка в Приморском крае

Разнёс вдребезги: внедорожник сорвался с места и помял уйму авто в Приморье — видео

18 июля 2024, 00:16
Фото: 1MI.

Массовое ДТП произошло в посёлке Тавричанка в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
В посёлке Тавричанка Приморского края произошло ДТП, которое можно было назвать анекдотичным, если бы не количество пострадавших автомобилей.

В новых медиа распространяется видео, на котором светлый внедорожник в результате странного манёвра — буквально срываясь с места в карьер — разносит «вдребезги и пополам» несколько мирно припаркованных возле жилых домов.

В комментариях очевидцы пишут, что за рулем, предположительно, была женщина и что у нее заклинило педаль газа.

Также комментаторы в новых медиа сообщают, что автомобилистку задержали и пострадавших в результате ДТП нет, есть только несколько автомобилей — минимум четыре, получивших серьезные повреждения.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о падении автомобиля с путепровода.

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