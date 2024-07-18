Жить летом под мостом стало комфортнее в Приморском крае — видео

Posted 18 июля, 08:08
Published 18 июля, 08:08
Modified 18 июля, 08:10
Updated 18 июля, 08:10
Жизнь под мостом во Владивостоке стала намного удобнее. Мосты стали больше — теперь можно комфортно обустроиться под аркой. Раньше выживать в таких условиях было непросто, но теперь стало комфортнее — появился даже душ.
Под мостом через бухту Золотой Рог на Чуркине из-за дождя полило как из брандспойта. Водные процедуры можно принимать под давлением и на свежем воздухе, и все это почти в центре города. Правда, пока таким «душем» никто не пользуется, горожане идут по улице в плащах и под зонтами, а фонтан у опоры моста обходят по грязи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по Приморью зарядили тропические ливни.