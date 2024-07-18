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Posted 18 июля, 08:08

Published 18 июля, 08:08

Modified 18 июля, 08:10

Updated 18 июля, 08:10

Душ на открытом воздухе появился в крупнейшем городе Приморского края

Жить летом под мостом стало комфортнее в Приморском крае — видео

18 июля 2024, 08:08
Фото: 1MI.

Душ на открытом воздухе появился в крупнейшем городе Приморского края

Сюжет
Мост
Жизнь под мостом во Владивостоке улучшилась — теперь жители Приморья смогут принять душ практически в самом центре города.

Жизнь под мостом во Владивостоке стала намного удобнее. Мосты стали больше — теперь можно комфортно обустроиться под аркой. Раньше выживать в таких условиях было непросто, но теперь стало комфортнее — появился даже душ.

Под мостом через бухту Золотой Рог на Чуркине из-за дождя полило как из брандспойта. Водные процедуры можно принимать под давлением и на свежем воздухе, и все это почти в центре города. Правда, пока таким «душем» никто не пользуется, горожане идут по улице в плащах и под зонтами, а фонтан у опоры моста обходят по грязи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по Приморью зарядили тропические ливни.

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