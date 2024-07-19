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Posted 19 июля, 08:55

Published 19 июля, 08:55

Modified 19 июля, 09:00

Updated 19 июля, 09:00

Более 125 тыс врачебных консультаций — ВСК подвел итоги 2 лет работы Цифровой клиники

Более 125 тыс врачебных консультаций — ВСК подвел итоги 2 лет работы Цифровой клиники

19 июля 2024, 08:55
Фото: Midjourney.
Реклама. САО «ВСК». erid: LjN8KPTBz
Страховой Дом ВСК подвел итоги работы Цифровой клиники — флагманского ДМС-сервиса онлайн-консультаций и сопровождения пациентов.

С момента запуска проекта — ровно 2 года назад — было проведено более 125 тыс. врачебных консультаций, а показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составляет 4,95 балла из 5 возможных.

Цифровая клиника ВСК была запущена в июле 2022 года на базе мобильного приложения «ВСК Страхование». Сервис подразумевает полное сервисное сопровождение пациента — помощь медицинского советника, запись на онлайн и очный прием, формирование плана обследований и рекомендаций по выздоровлению.

Клиенты ВСК по ДМС среди преимуществ Цифровой клиники выделяют: качество работы врачей и психологов, возможность получить качественную медицинскую помощь онлайн, отзывчивость специалистов — способность в ходе приема объяснить пациенту даже самые сложные медицинские термины и вовлечь его в процесс лечения.

Самыми частыми причинами обращений пациентов в Цифровую клинику (в онлайн формате) стали:

  • ОРВИ и другие заболевания дыхательной системы (13%),
  • боли в спине и проблемы костно-мышечной системы (13%)
  • болезни мочеполовой системы (12%), включая невоспалительные и воспалительные заболевания женских половых органов, циститы
  • болезни пищеварительной системы (9%)
  • болезни эндокринной системы (8%), в том числе заболевания щитовидной железы.

В этом году Цифровая клиника ВСК расширила возможности для клиентов. Так, появятся онлайн консультации по здоровому образу жизни, консультации психолога для семейных пар и многое другое.

Внедрение онлайн-консультаций по ЗОЖ является частью корпоративного проекта ВСК по продвижению принципов превентивной медицины («Светофор здоровья»). В рамках программы при заключении договора ДМС с организацией составляется паспорт здоровья коллектива. По итогам, сотрудники распределяются на категории по наличию рисков возникновения различных заболеваний, а затем с личным врачом каждый составляет план по трансформации образа жизни, чтобы вероятность появления заболеваний снизилась. По оценкам ВСК, до 15% сотрудников готовы участвовать в подобных корпоративных проектах. У 2/3 респондентов по итогам обследований выявляются незначительные или существенные проблемы со здоровьем, и только треть специалистов попадает в категорию здоровых.

Психологические консультации — один из самых востребованных сервисов Цифровой клиники — за два года было проведено более 13 тысяч приемов. Из наиболее распространенных причин обращений психологи Страхового Дома ВСК выделяют сложные отношения в паре (17% обращений), эмоциональное выгорание из-за работы и окружающих событий (15,9%), в частности конфликтов в коллективе, трудностей с адаптацией и саморазвитием, а также вопросы эмоционального спектра (12%). Именно поэтому для клиентов компании по ДМС появилась возможность парных консультаций у психологов с опытом семейной терапии. Для получения психологической поддержки паре достаточно обратиться в ВСК по ДМС одного из партнеров.

«Для нас важно не стоять на месте, мы развиваем сервисы, а для этого необходимо отслеживать потребности наших клиентов и откликаться на них эффективными и полезными решениями. Такой подход позволяет ВСК не просто следовать тенденциям рынка, а задавать тренды. Цифровая клиника за два года работы стала одним из флагманских сервисов ВСК в рамках ДМС. Теперь он становится базой для создания новых решений в области заботы о здоровье», — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
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