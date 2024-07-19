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Posted 19 июля, 05:06

Published 19 июля, 05:06

Modified 31 июля, 00:49

Updated 31 июля, 00:49

Переменчивую погоду обещают синоптики Приморскому краю на новой неделе

На пляж и сразу с пляжа: погода помотает нервы жителям Приморья на следующей неделе

19 июля 2024, 05:06
Фото: vostokmedia.com.

Переменчивую погоду обещают синоптики Приморскому краю на новой неделе

Сюжет
Погода
Новая рабочая неделя не даст жителям Приморья и краевого центра расслабиться и со спокойной душой выбираться на море, на пляж: погода обещает быть ну очень разной и переменчивой.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, синоптическая ситуация в крае будет меняться практически ежедневно. А вот не надо ни к чему привыкать, учит нас небесная канцелярия!

В понедельник в Приморье местами пройдут кратковременные дожди с грозами, будет душновато — до +34 °C. Во вторник зарядят дожди практически по всему краю и ощутимо станет прохладнее — до +26 градусов по Цельсию. В среду, 24 июля, циклон, принёсший дожди, сделает Приморью ручкой и уйдет на восток, однако дожди останутся. А вы на что надеялись? Но потеплеет — до +20…+29 °C.

Во Владивостоке погода будет меняться примерно так же: в понедельник утром туман, днём без осадков, к вечеру кратковременный дождь, воздух прогреется до +29 °C.
Во вторник и среду — облачно, временами дождь, до +25 °C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какая погода во Владивостоке сегодня.

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