На пляж и сразу с пляжа: погода помотает нервы жителям Приморья на следующей неделе

В понедельник в Приморье местами пройдут кратковременные дожди с грозами, будет душновато — до +34 °C. Во вторник зарядят дожди практически по всему краю и ощутимо станет прохладнее — до +26 градусов по Цельсию. В среду, 24 июля, циклон, принёсший дожди, сделает Приморью ручкой и уйдет на восток, однако дожди останутся. А вы на что надеялись? Но потеплеет — до +20…+29 °C.



Во Владивостоке погода будет меняться примерно так же: в понедельник утром туман, днём без осадков, к вечеру кратковременный дождь, воздух прогреется до +29 °C.

Во вторник и среду — облачно, временами дождь, до +25 °C.