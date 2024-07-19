Ребёнок погиб в лобовом ДТП Приморье

Posted 19 июля, 08:46
Published 19 июля, 08:46
Modified 19 июля, 08:46
Updated 19 июля, 08:46
В результате аварии погиб мальчик 2013 года рождения, пассажир Prius, который скончался от полученных травм в реанимации. Водитель Nissan Qashqai госпитализирован.
Прокуратура начала расследование происшествия для выяснения всех обстоятельств и установления вины. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Nissan Qashqai, который допустил выезд на встречную полосу.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что массовая авария заблокировала въезд в город во Владивостоке.