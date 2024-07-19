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Posted 19 июля, 08:46

Published 19 июля, 08:46

Modified 19 июля, 08:46

Updated 19 июля, 08:46

Ребёнок погиб в лобовом ДТП Приморье

19 июля 2024, 08:46
Сюжет
Прокуратура
Трагическое ДТП произошло сегодня около 14:30 на трассе «Лесное — Лесозаводск — Тихменево». 62-летний водитель Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Prius.

В результате аварии погиб мальчик 2013 года рождения, пассажир Prius, который скончался от полученных травм в реанимации. Водитель Nissan Qashqai госпитализирован.

Прокуратура начала расследование происшествия для выяснения всех обстоятельств и установления вины. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Nissan Qashqai, который допустил выезд на встречную полосу.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что массовая авария заблокировала въезд в город во Владивостоке.

Массовая авария заблокировала въезд в город во Владивостоке — фото
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