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Posted 22 июля, 02:59

Published 22 июля, 02:59

Modified 22 июля, 03:01

Updated 22 июля, 03:01

Как мощный тайфун GAEMI отразится на Приморском крае?

Два мощных тайфуна близко: что ждет Приморье в ближайшие дни? — прогнозы синоптиков

22 июля 2024, 02:59
Фото: Изображение Midjourney.

Как мощный тайфун GAEMI отразится на Приморском крае?

Сюжет
Тайфун
Тропический шторм GAEMI активно набирает обороты. Синоптики заявили, что скоро жуткие осадки внесут коррективы в погодную обстановку в Приморье.

По данным «Примгидромет», в приэкваториальной зоне Тихого океана возобновилась тайфунная деятельность. В минувшие выходные образовался тропический шторм GAEMI в Филлипинском море.

В середине недели тайфун всей своей мощью обрушится на Тайвань, затем надвинется к восточному побережью Китая. После чего жуткие ливни продолжат господствовать в Поднебесной, постепенно смещаясь на север Желтого моря.

28 — 30 июля тайфун повлияет на погодную обстановку в Приморском крае, — в регионе пройдут интенсивные дожди.

Важно отметить, в Южно-китайском море образовался еще один шторм PRAPIROON. Однако вихрь выйдет в северные районы Вьетнама.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жара и духота скоро покинут Приморье.

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