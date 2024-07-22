Два мощных тайфуна близко: что ждет Приморье в ближайшие дни? — прогнозы синоптиков

Posted 22 июля, 02:59
Published 22 июля, 02:59
Modified 22 июля, 03:01
Updated 22 июля, 03:01
По данным «Примгидромет», в приэкваториальной зоне Тихого океана возобновилась тайфунная деятельность. В минувшие выходные образовался тропический шторм GAEMI в Филлипинском море.
В середине недели тайфун всей своей мощью обрушится на Тайвань, затем надвинется к восточному побережью Китая. После чего жуткие ливни продолжат господствовать в Поднебесной, постепенно смещаясь на север Желтого моря.
28 — 30 июля тайфун повлияет на погодную обстановку в Приморском крае, — в регионе пройдут интенсивные дожди.
Важно отметить, в Южно-китайском море образовался еще один шторм PRAPIROON. Однако вихрь выйдет в северные районы Вьетнама.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жара и духота скоро покинут Приморье.