«На Дальнем Востоке не горят фонари»: в деле разбирается прокуратура Приморья

Posted 22 июля, 02:29
Published 22 июля, 02:29
Modified 22 июля, 02:31
Updated 22 июля, 02:31
Прокуратура Надеждинского района Приморья проводит проверку по факту возможного нарушения прав жителей на постоянное получение коммунальных услуг.
Авария на трансформаторной подстанции в поселке Шмидтовка случилась 21 июля в 18:37 и привела к отключению электричества в Надеждинском сельском поселении (Де-Фриз, Прохладное, части Зимы Южной и Вольно-Надеждинского).
Предварительная причина аварии: короткое замыкание. В результате более 200 частных домов остались без электропитания.
На данный момент специальные бригады активно работают над восстановлением коммунальных услуг.
Надзорный орган оценит эффективность предпринятых мер по обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Прокуратура также уделит внимание пересмотру счетов за неоказанные услуги. После завершения проверки будут приняты соответствующие меры в ответ на выявленные нарушения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители коттеджных поселков Надеждинского района остались без электричества и связи со снабжающей компанией — ДРСК — куда они не могут дозвониться еще с воскресенья.