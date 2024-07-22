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Posted 22 июля, 02:29

Published 22 июля, 02:29

Modified 22 июля, 02:31

Updated 22 июля, 02:31

Прокуратура Надеждинского района начала проверку по факту серьезного отключения

«На Дальнем Востоке не горят фонари»: в деле разбирается прокуратура Приморья

22 июля 2024, 02:29
Фото: 1MI.

Прокуратура Надеждинского района начала проверку по факту серьезного отключения

Сюжет
Электричество
Прокуратура Надеждинского района начала проверку после того, как жители нескольких поселков остались без электричества. Ведомство проверит, не нарушаются ли права граждан на предоставление качественных услуг снабжения.

Прокуратура Надеждинского района Приморья проводит проверку по факту возможного нарушения прав жителей на постоянное получение коммунальных услуг.

Авария на трансформаторной подстанции в поселке Шмидтовка случилась 21 июля в 18:37 и привела к отключению электричества в Надеждинском сельском поселении (Де-Фриз, Прохладное, части Зимы Южной и Вольно-Надеждинского).

Предварительная причина аварии: короткое замыкание. В результате более 200 частных домов остались без электропитания.

На данный момент специальные бригады активно работают над восстановлением коммунальных услуг.

Надзорный орган оценит эффективность предпринятых мер по обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Прокуратура также уделит внимание пересмотру счетов за неоказанные услуги. После завершения проверки будут приняты соответствующие меры в ответ на выявленные нарушения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители коттеджных поселков Надеждинского района остались без электричества и связи со снабжающей компанией — ДРСК — куда они не могут дозвониться еще с воскресенья.

«Над Дальним Востоком горят фонари»: приморцы всё ещё не могут дозвониться в ДРСК
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