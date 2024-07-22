vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля, 02:13

Published 22 июля, 02:13

Modified 22 июля, 02:15

Updated 22 июля, 02:15

Травмированного мужчину эвакуировали с популярной среди туристов горы в Приморье

Срочная эвакуация раненого мужчины из глухого леса в Приморье завершена — подробности

22 июля 2024, 02:13
Фото: 1MI.

Травмированного мужчину эвакуировали с популярной среди туристов горы в Приморье

Сюжет
МЧС
Путешествие закончилось эвакуацией у подножия горы Пидан для туриста в Приморском крае. Вероятно, именитая локация среди путешественников оказалась непостижимой для пострадавшего.

Приморская поисково-спасательная бригада вместе с сотрудниками МЧС спасли мужчину около горы Пидан, сообщает пресс-служба регионального Министерства ГОЧС.

Мужчина с переломом ноги ожидал помощи в десяти километрах от Лукьяновки в сторону Ливадийской горы. Минувшей ночью спасатели эвакуировали пострадавшего. Транспортировка заняла около десяти часов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Камчатке сотрудники МЧС спасли путешественников из Приморского края.

«Экстремальный отдых»: туристов из Приморья чуть не растерзали медведи на Камчатке
Узнать подробнее
Читайте также:
Дайвер утонул во время погружения во Владивостоке — его ищут знакомые и МЧСИ обязательная дезинфекция: большая вода покидает Приморье, спасатели работаютПожар на нефтебазе: жуткие последствия предотвратили спасатели МЧС в Приморье — фото
#Новости#Видео#МЧС#Владивосток#Спасатели#Камчатка#МЧС России#Приморский край#Происшествия#Пострадавший#Лукьяновка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика