Срочная эвакуация раненого мужчины из глухого леса в Приморье завершена — подробности

Posted 22 июля, 02:13
Published 22 июля, 02:13
Modified 22 июля, 02:15
Updated 22 июля, 02:15
Приморская поисково-спасательная бригада вместе с сотрудниками МЧС спасли мужчину около горы Пидан, сообщает пресс-служба регионального Министерства ГОЧС.
Мужчина с переломом ноги ожидал помощи в десяти километрах от Лукьяновки в сторону Ливадийской горы. Минувшей ночью спасатели эвакуировали пострадавшего. Транспортировка заняла около десяти часов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Камчатке сотрудники МЧС спасли путешественников из Приморского края.