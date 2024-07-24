Во Владивостоке мужчина осужден за незаконный оборот наркотиков

Posted 24 июля, 04:29
Published 24 июля, 04:29
Modified 2 октября, 04:30
Updated 2 октября, 04:30
Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта, в крупном размере).
В судебном заседании установлено, что осужденный приобрел у своего знакомого, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, более 25 гр масла каннабиса, которое хранил по месту жительства для личных нужд до момента изъятия в январе 2024 года.
С учетом позиции прокурора, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))