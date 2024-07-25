+16°С, ливни и ветер — ледяной душ ждет Приморье в ближайшие часы

26 июля погода на территории Приморского края будет зависеть от атмосферных фронтов. Ночью в южной части ожидается небольшой, иногда умеренный дождь, а к утру на юго-западе — сильные осадки. Днем в южных районах будет идти дождь, местами достаточно сильный, к вечеру на западе — очень сильный. В северной части региона также возможен небольшой дождь. Местами прогнозируются грозы, а в отдельных районах — туман. Ветер будет южный умеренный, на южном побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит +16…+21°С, днем — +17…+28°C.