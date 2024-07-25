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Posted 25 июля, 10:23

Published 25 июля, 10:23

Modified 25 июля, 10:25

Updated 25 июля, 10:25

Похолодание и ливни ожидаются в ближайшее время в Приморском крае

+16°С, ливни и ветер — ледяной душ ждет Приморье в ближайшие часы

25 июля 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney.

Похолодание и ливни ожидаются в ближайшее время в Приморском крае

Сюжет
Погода
В ближайшее время в Приморье снова придут ливни, местами возможны и грозы. При этом в крае похолодает — во многих районах ночь будет холоднее, чем в последние дни.

26 июля погода на территории Приморского края будет зависеть от атмосферных фронтов. Ночью в южной части ожидается небольшой, иногда умеренный дождь, а к утру на юго-западе — сильные осадки. Днем в южных районах будет идти дождь, местами достаточно сильный, к вечеру на западе — очень сильный. В северной части региона также возможен небольшой дождь. Местами прогнозируются грозы, а в отдельных районах — туман. Ветер будет южный умеренный, на южном побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит +16…+21°С, днем — +17…+28°C.

Во Владивостоке будет облачно. Во второй половине ночи ожидается небольшой до умеренного дождь. Днем также ожидаются осадки, иногда достаточно сильные. Местами возможен туман. Ветер будет дуть с юго-востока с умеренной силой, утром и днем возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью составит +17…+19°C, днем — +19…+21°С.

В Уссурийске ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, к утру он усилится. Днем также пройдут дожди, временами сильные. Ожидаются гроза и туман. Ветер будет южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +19…+21°C, днем — +22…+24°С.

В Находке также ожидается облачность. Во второй половине ночи пройдет небольшой дождь, утром умеренный. К вечеру дожди усилятся. Ветер будет юго-восточным умеренный до сильного. Температура воздуха ночью составит +20…+22°C, днем — +22…+24°C.

Температура воды в Амурском заливе — +24°C, в заливе Находка — +20°C, в заливе Посьета — +26°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «предвестника бури» заметили в Приморье.

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