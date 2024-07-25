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Posted 25 июля, 07:45

Published 25 июля, 07:45

Modified 25 июля, 07:47

Updated 25 июля, 07:47

Из-за непривычно жаркой погоды все люди ушли из центра Владивостока

Аномальная жара прогнала всех из центра Владивостока — фото

25 июля 2024, 07:45
Фото: vostokmedia.com.

Из-за непривычно жаркой погоды все люди ушли из центра Владивостока

Сюжет
Погода
Аномальная жара во Владивостоке вынудила жителей города и туристов спрятаться от палящего солнца под кондиционерами — улицы города опустели. Центр города оказался практически безлюдным, не видно даже туристов из Китая.

Аномальная жара прогнала людей из главных туристических мест во Владивостоке. Палящее солнце заставило их покинуть улицы и спрятаться под кондиционерами. Видимо, прогулки стали невыносимыми даже для туристов из более жаркого Китая. В центре практически никого, городские улицы опустели.

Фото с пугающе пустой площадью поделились в сети. На снимке не видно ни сантиметра тени и практически ни одного человека. Может, оно и правильно, люди решили не рисковать здоровьем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как спасаться от сильной жары в Приморье.

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