Аномальная жара прогнала всех из центра Владивостока — фото

Posted 25 июля, 07:45
Published 25 июля, 07:45
Modified 25 июля, 07:47
Updated 25 июля, 07:47
Аномальная жара прогнала людей из главных туристических мест во Владивостоке. Палящее солнце заставило их покинуть улицы и спрятаться под кондиционерами. Видимо, прогулки стали невыносимыми даже для туристов из более жаркого Китая. В центре практически никого, городские улицы опустели.
Фото с пугающе пустой площадью поделились в сети. На снимке не видно ни сантиметра тени и практически ни одного человека. Может, оно и правильно, люди решили не рисковать здоровьем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как спасаться от сильной жары в Приморье.