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Posted 25 июля, 05:22

Published 25 июля, 05:22

Modified 25 июля, 05:24

Updated 25 июля, 05:24

Прокуратура города Находки проверяет аварийное отключение света в Приморье

Авария оставила без света несколько улиц в Находке — официально

25 июля 2024, 05:22
Фото: 1MI.

Прокуратура города Находки проверяет аварийное отключение света в Приморье

Сюжет
Электроэнергия
Крупная авария привела к масштабному отключению электричества в Находке. Без света сидят жители десятков домов на нескольких улицах. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Находки проводит проверку по факту аварии, которая оставила сотни потребителей без света. Электроснабжение отключилось в 12:25 25 июля из-за поломки на высоковольтной линии. Жители улиц Заводской, Ленинской, Горького, Находкинского проспекта, Гончарова, Гагарина, Лермонтова, Молодëжной временно остались без коммунальных услуг. В 43 домах не было света.

Ремонтные работы уже начались. Прокуратура города будет проверять, соблюдается ли закон при обслуживании электрических сетей, как быстро ремонтники устраняют аварию и правильно ли определяют ее причины. В случае нарушений надзорное ведомство примет нужные меры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о перебоях с электричеством во Владивостоке.

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