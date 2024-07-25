Авария оставила без света несколько улиц в Находке — официально

Прокуратура Находки проводит проверку по факту аварии, которая оставила сотни потребителей без света. Электроснабжение отключилось в 12:25 25 июля из-за поломки на высоковольтной линии. Жители улиц Заводской, Ленинской, Горького, Находкинского проспекта, Гончарова, Гагарина, Лермонтова, Молодëжной временно остались без коммунальных услуг. В 43 домах не было света.