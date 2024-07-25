Авария оставила без света несколько улиц в Находке — официально

Posted 25 июля, 05:22
Published 25 июля, 05:22
Modified 25 июля, 05:24
Updated 25 июля, 05:24
Прокуратура Находки проводит проверку по факту аварии, которая оставила сотни потребителей без света. Электроснабжение отключилось в 12:25 25 июля из-за поломки на высоковольтной линии. Жители улиц Заводской, Ленинской, Горького, Находкинского проспекта, Гончарова, Гагарина, Лермонтова, Молодëжной временно остались без коммунальных услуг. В 43 домах не было света.
Ремонтные работы уже начались. Прокуратура города будет проверять, соблюдается ли закон при обслуживании электрических сетей, как быстро ремонтники устраняют аварию и правильно ли определяют ее причины. В случае нарушений надзорное ведомство примет нужные меры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о перебоях с электричеством во Владивостоке.