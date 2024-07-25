Как поесть грибов и выжить: советы опытных грибников из Приморья

Posted 25 июля, 11:02
Published 25 июля, 11:02
Modified 25 июля, 11:04
Updated 25 июля, 11:04
Сезон в самом разгаре — в Приморье тепло и влажно — грибы такое любят. При этом многие боятся покупать грибы и собирать их самостоятельно и правильно делают: нужно учесть слишком много всего.
Анастасия ходит за грибами с детства. Она рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» о том, как не отравиться опятами и случайно не наесться поганок:
«В первую очередь нужно точно знать, за какими грибами вы идете, как они выглядят, где растут, есть ли у них ядовитые „клоны“. Если сами не уверены — попросите кого-нибудь более опытного сходить с вами. Когда грибы уже в ведре, их важно перебрать — поделить на те, в которых вы уверены на все сто, и те, в которых сомневаетесь. Если перед вами подозрительный гриб, лучше его выбросить, здоровье дороже».
Есть еще несколько народных способов, ими наши бабушки и дедушки определяли, можно ли есть то, что лежит в лукошке. Самый популярный — сварить грибы в соленой воде с луковицей. Если лук посинеет, грибы лучше не есть: либо они ядовитые, либо росли на плохой земле.
Универсальный совет и для опытных грибников, и для новичков — ни в коем случае нельзя собирать то, что растет у дороги, даже если раньше там всегда был отличный урожай. Выхлопы могут испортить даже самые полезные растения, и ничем их не отмоешь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где собирать грибы в Приморье.