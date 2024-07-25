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Posted 25 июля, 11:02

Published 25 июля, 11:02

Modified 25 июля, 11:04

Updated 25 июля, 11:04

Как проверить, можно ли есть грибы, рассказали жителям Приморья

Как поесть грибов и выжить: советы опытных грибников из Приморья

25 июля 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney.

Как проверить, можно ли есть грибы, рассказали жителям Приморья

Сюжет
Безопасность
Собирательство — дело тонкое, можно набрать не того и оказаться в больнице. Как не отравиться в сезон грибов, рассказала опытная любительница «тихой охоты».

Сезон в самом разгаре — в Приморье тепло и влажно — грибы такое любят. При этом многие боятся покупать грибы и собирать их самостоятельно и правильно делают: нужно учесть слишком много всего.

Анастасия ходит за грибами с детства. Она рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» о том, как не отравиться опятами и случайно не наесться поганок:

«В первую очередь нужно точно знать, за какими грибами вы идете, как они выглядят, где растут, есть ли у них ядовитые „клоны“. Если сами не уверены — попросите кого-нибудь более опытного сходить с вами. Когда грибы уже в ведре, их важно перебрать — поделить на те, в которых вы уверены на все сто, и те, в которых сомневаетесь. Если перед вами подозрительный гриб, лучше его выбросить, здоровье дороже».

Есть еще несколько народных способов, ими наши бабушки и дедушки определяли, можно ли есть то, что лежит в лукошке. Самый популярный — сварить грибы в соленой воде с луковицей. Если лук посинеет, грибы лучше не есть: либо они ядовитые, либо росли на плохой земле.

Универсальный совет и для опытных грибников, и для новичков — ни в коем случае нельзя собирать то, что растет у дороги, даже если раньше там всегда был отличный урожай. Выхлопы могут испортить даже самые полезные растения, и ничем их не отмоешь.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где собирать грибы в Приморье.

Лучше мест не найдете: где собирать грибы в Приморье?
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