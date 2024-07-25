vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля, 11:18

Published 25 июля, 11:18

Modified 25 июля, 11:20

Updated 25 июля, 11:20

Картина дня в Приморье: штормовое, отключения, залпы из пушек и опасный пляжный отдых

Картина дня в Приморье: штормовое, отключения, залпы из пушек и опасный пляжный отдых

25 июля 2024, 11:18
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Предупреждение жителям Приморья

В Приморском крае c 26 по 31 июля объявлено «предупреждение №1» от синоптического блога «Маглипогода» из-за ожидаемого обострения погодных условий, в том числе сильных дождей, ливней, усиления ветра до штормовых значений и возможных наводнений.

«Предупреждение №1» объявлено в Приморском крае — грядёт апокалипсис?
Узнать подробнее

Света нет — держимся

Нервным выдалось утро четверга у жителей 71-го, 64-го и некоторых других микрорайонов Владивостока. В их домах свет то исчезал, то снова появлялся, то мигал постоянно, заставляя волноваться о судьбе бытовой техники и вообще о том, что происходит.

Перебои были не только во Владивостоке — крупная авария привела к масштабному отключению электричества в Находке. Без света сидят жители десятков домов на нескольких улицах. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Кто заставил утром нервничать половину жителей Владивостока?
Узнать подробнее
Авария оставила без света несколько улиц в Находке — официально
Узнать подробнее

Корабли снова дали залп в заливе

Подготовка к параду кораблей Ф во Владивостоке продолжается. Жители Второй Речки успели снять на видео практически всю репетицию, ускорив ролик в несколько раз.

Эскадра на скорости вошла в залив — полное видео репетиции ко дню ВМФ в Приморье
Узнать подробнее

Отдыхать на пляжах в Приморье теперь опасно?

26 июля в Приморском крае ожидается очередной дождливый апокалипсис. Активные фронтальные разделы значительно ухудшат погоду. Самыми опасными местами будут несколько приморских пляжей — тут ожидаются волны до 2,5 метров в высоту. Пугают предупреждения при этом далеко не всех.

Где-то опасно даже не из-за волн: несмотря на усилия властей, берег Шаморы утопает в горах мусора. Некоторые отдыхающие даже не пытаются дойти до урн, омрачая внешний вид именитого пляжа Приморья.

Огромные волны смоют Приморье? Синоптики назвали самые опасные пляжи
Узнать подробнее
Не колышет: в Приморье наплевали на здравый смысл и купаются в опасном море — видео
Узнать подробнее
«Свинский отдых»: туристы загадили популярнейший пляж Владивостока — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: легенда коррупции, наводнение, отдых и китайские туристыКартина дня в Приморье: массовые потопы, убийца из интернета и непотопляемые туристыКартина дня в Приморье: фонари не горят, удушающая жара, тайфуны и «Фукусима»
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика