Картина дня в Приморье: штормовое, отключения, залпы из пушек и опасный пляжный отдых

Нервным выдалось утро четверга у жителей 71-го, 64-го и некоторых других микрорайонов Владивостока. В их домах свет то исчезал, то снова появлялся, то мигал постоянно, заставляя волноваться о судьбе бытовой техники и вообще о том, что происходит.