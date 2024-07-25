Картина дня в Приморье: штормовое, отключения, залпы из пушек и опасный пляжный отдых

Posted 25 июля, 11:18
Published 25 июля, 11:18
Modified 25 июля, 11:20
Updated 25 июля, 11:20
Предупреждение жителям Приморья
В Приморском крае c 26 по 31 июля объявлено «предупреждение №1» от синоптического блога «Маглипогода» из-за ожидаемого обострения погодных условий, в том числе сильных дождей, ливней, усиления ветра до штормовых значений и возможных наводнений.
Света нет — держимся
Нервным выдалось утро четверга у жителей 71-го, 64-го и некоторых других микрорайонов Владивостока. В их домах свет то исчезал, то снова появлялся, то мигал постоянно, заставляя волноваться о судьбе бытовой техники и вообще о том, что происходит.
Перебои были не только во Владивостоке — крупная авария привела к масштабному отключению электричества в Находке. Без света сидят жители десятков домов на нескольких улицах. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
Корабли снова дали залп в заливе
Подготовка к параду кораблей Ф во Владивостоке продолжается. Жители Второй Речки успели снять на видео практически всю репетицию, ускорив ролик в несколько раз.
Отдыхать на пляжах в Приморье теперь опасно?
26 июля в Приморском крае ожидается очередной дождливый апокалипсис. Активные фронтальные разделы значительно ухудшат погоду. Самыми опасными местами будут несколько приморских пляжей — тут ожидаются волны до 2,5 метров в высоту. Пугают предупреждения при этом далеко не всех.
Где-то опасно даже не из-за волн: несмотря на усилия властей, берег Шаморы утопает в горах мусора. Некоторые отдыхающие даже не пытаются дойти до урн, омрачая внешний вид именитого пляжа Приморья.